Похитили и убили: в суде озвучили версию, как полицейские расправились с девочкой, пропавшей 13 лет назад под Новосибирском

В суде раскрыли, как полицейские убили девочку, пропавшую 13 лет назад под Новосибирском. Фото: Усть-Тарский отдел полиции НСО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 августа Центральный районный суд Новосибирска арестовал трех полицейских по делу об исчезновении 14-летней Наташи Матюхиной. Девочка пропала 2 марта 2010 года по пути из сельского клуба. Школьница не дошла до дома всего 300 метров… Все эти годы близкие терялись в догадках. Родственников Наташи проверяли на причастность к нее исчезновению. Лишь спустя 13 лет, 28 июля 2023 года, по делу Наташи Матюхиной задержали троих подозреваемых. Оказались ими два экс-сотрудника полиции. А также действующий сотрудник МВД – начальник одного из районных отделов полиции, майор Александр К. Изначально заявили, что двое оперов сбили ребенка на машине, а майор их покрывал.

По данным Центрального районного суда Новосибирска, одному из экс-полицейских, который был за рулем, вменяют часть 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью». Из этого следует, что бывший оперативник сел за руль пьяным, сбил человека и покинул место аварии. Также его и напарника, который сидел в машине как пассажир, обвиняют по пунктам «а, д» части 2 статьи 126 УК РФ. Речь идет о похищении несовершеннолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Оперативникам и их начальнику вменяют пункты «ж, к» части 2 статьи 105 УК РФ. Исходя из этого, суд считает, что сообщники убили девочку по предварительному сговору, чтобы скрыть факт наезда на нее.

То есть по новой версии, после ДТП девочка была еще жива. Двое полицейских похитили пострадавшую школьницу. А потом при помощи начальника расправились с ней. От тела избавлялись, как предполагает СК, все втроем, чтобы скрыть преступление.

Корреспонденты КП-Новосибирск попросили юриста Константина Зиновьева прокомментировать новые детали по делу подозреваемых:

– По новым данным, это преступление относится к категории умышленных преступлений. То есть не как раньше предполагалось, что они случайно ее сбили и в целях сокрытия этого преступления закопали тело. Тут, вероятно, чтобы девочка не рассказала о происшествии, они похитили ее. Понятно, что окончательно точку в приговоре поставит суд. У нас пока только предположения. И из статей, которыми оперирует суд, выходит, что следствие считает - сотрудники МВД сбили ребенка, похитили, после чего убили, чтобы скрыть следы преступления, – рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Всех троих, двух бывших оперативников, и действующего начальника отдела полиции, отправили под арест до 18 сентября 2023 года.

Какая зацепка вывела следователей на троих полицейских, пока не ясно. Также пока неизвестно, где все 13 лет они прятали тело убитой девочки. После исчезновения Наташи прочесывали всю близлежащую территорию.

- Вскапывали снег, открывали все погреба, но ничего не нашли, - рассказывал КП-Новосибирск отец девочки.

Напомним, в роковой день, 2 марта 2010 года, Наташа Матюхина пошла в сельский клуб, вечером она отправилась домой с подружкой. Девочки расстались на перекрестке, до дома Наташе оставалось 300 метров, но там школьница так и не появилась.

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