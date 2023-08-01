Похитили, чтобы не проболталась? Главное о деле школьницы, в убийстве которой подозревают трех полицейских

Наташу искали 13 лет. Сначала подозревали в ее убийстве родных, а теперь под арест отправили тех, кто служил в полиции. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

13 лет о судьбе 14-летней Наташи Матюхиной из села Яркуль Новосибирской области ничего не было известно. 2 марта 2010 года она вышла из сельского клуба в сторону дома и пропала. Фотография девочки облетела газеты, а ее мама обращалась в программу «Жди меня», но расследование стояло на месте.

«НЕ ДОШЛА ВСЕГО 300 МЕТРОВ»

- У нас в молодежь в этом клубе собирается. А тогда как раз предстояли выборы главы местной администрации, там дежурил участковый - охранял бюллетени. Около 8 часов вечера детям уже нельзя было находиться в клубе, и участковый отправил их домой. Как потом рассказала подруга дочки, она проводила Наташу до перекрестка. До дома Наташе оставалось 300 метров - путь шел через пустырь, но она не пришла, - вспоминает Владимир, отец девочки. Он подал заявление в полицию даже не сразу: - В фильмах же говорят, что трое суток надо ждать, мы и ждали. А до тех пор сами искали: ходили по знакомым, друзьям.

Только спустя три дня в селе организовали масштабные поиски. Перерыли весь снег, вскрывали погреба, но ни единой зацепки! Тогда стали колоть саму семью пропавшей.

- Сколько нервов было вымотано - ой-ой-ой! Но то, что говорил народ, они во внимание не приняли, - загадочно говорит Владимир.

Эту фотографию родственники показывали в программе «Жди меня» в надежде, что девочка – жива и найдется. Фото: «Жди меня»

А о чем же судачили тогда в селе?

- Якобы в день исчезновения племянницы у полицейских был какой-то рейд, - рассказывает уже дяди Наташи Василий. - И вот как-то они в этом были замешаны. Но как? Все это слухи, и мы их тоже всерьез не рассматривали. Да и в ту сторону никто даже не копал. А вот брата моего даже в лес возили, выбивали показания: «Скажи, что ты убил свою дочку!» А он даже под таким давлением сказал: «Не я это!». Дело приостановили.

СБИЛИ ПЬЯНЫЕ ОПЕРА?

…К делам прошлых лет следователи обращаются периодически. Новые технологии, экспертизы, позволяют пролить свет на самые старые истории. Подозреваемых снова вызывают на допросы, они проходят полиграф и так далее. Вот и в этом случае, год назад следователи возобновили работу. Обратили внимание, что из местного отдела полиции сразу после исчезновения девочки уволились два сотрудника. Произошло это буквально в течение месяца. А причина какая? Стали разбираться.

- Знаю, что их на детекторе проверяли, - делится отец Наташи.

Оказалось, народ о «рейде» судачил не зря. В тот вечер двое местных полицейских (помощник начальника местного ОВД и оперуполномоченный) ехали пьяными по селу на машине. В темноте не заметили Наташу, сбили.

По версии следствия, после ДТП Наташа еще была жива. Но ребенка не увезли в больницу, а убили, чтобы скрыть аварию. И помогал в этом начальник отдела ПДН - он все эти 13 лет так и носил погоны майора, занимая эту должность. 1 августа всех троих арестовали в Центральном районном суде Новосибирска.

Труп Наташи до сих пор так и не нашли. Дядя девочки считает: бросили его в лесу, за столько лет уже и следа не осталось. Родным тяжело, утрату переживают во второй раз. И потеряли надежду, которая все равно теплилась – а может быть, жива? А может, вернется?

- Водитель обвиняется в ДТП, похищении человека и убийстве. Его напарник – в похищении человека и убийстве. А действующий сотрудник полиции в убийстве, - комментируют в суде.

Им грозит до 20 лет лишения свободы, и срок давности за тяжестью преступления не имеет значения.

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