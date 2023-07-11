Блогеры выдали за школьницу, родившую в 11 лет, больную раком девочку

Молодой мамой окрестили не ту девочку. Фото: Фото ТВЦ/Архив КП

В Новосибирской области школьница родила в 11 лет: эту новость растиражировали многие СМИ. Пошла она из публикации КП-Новосибирск. В интервью журналистам замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина дословно сказала следующее:

- Самая маленькая девочка, которая у нас родила – ей было 11 лет. За 10 лет это был один такой случай. Ребенок был здоров, − рассказала в беседе с КП-Новосибирск замминистра здравоохранения НСО.

Новость разлетелась по группам. Фото: скриншот

То есть речь шла о статистике за последние 10 лет. Многие СМИ сократили цитату и дали ее как свежий факт. Минздраву пришлось спешно объясняться:

- Ни в этом, ни в прошлом, ни в позапрошлом году в Новосибирской области 11-летние девочки не становились матерями. Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина рассказала о том, что более 10 лет назад в Новосибирской области был такой случай. Сейчас ребенок, родившийся более 10 лет назад, окончил примерно четвертый-пятый класс, - сообщили там.

Комментаторы возмущались под постом. Фото: скриншот

Но новость уже зажила своей жизнью и обрела новые яркие подробности в соцсетях. Паблики и блогеры дали имя родившей девочке - Маргарита. «Никакой информации об отце малыша нет, но не сложно догадаться, что это был процесс насилия», - со знанием деталей перепечатывают блогеры друг друга. И даже выложили фото девочки, якобы родившей в 11. Только в одном случае по пабликам ВКонтакте распространилось фото убитой 11-летней школьницы из Челябинской области. А в другом - 11-летней девочки из Ростовской области, которая борется с раком. На канале ТВЦ недавно показывали сюжет о сборе помощи ребёнку, недобросовестные админы взяли картинку именно с этого сюжета, тиражируя чудовищный фейк. Кстати, родители девочки вправе обратиться в суд и потребовать за это компенсацию.

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