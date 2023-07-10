«Один такой случай за 10 лет»: назван возраст самой юной мамы в Новосибирской области

Новосибирцам назвали возраст самой юной мамы в регионе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирцам назвали возраст самой юной мамы в регионе. Этот «титул» достался 11-летней девочке, рассказала КП-Новосибирск заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

− Каждый год у нас происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек. Самая маленькая девочка, которая у нас родила – ей было 11 лет. За 10 лет это был один такой случай. Ребенок был здоров, − отметила в беседе с КП-Новосибирск замминистра здравоохранения НСО.

Татьяна Юрьевна добавила, что о судьбе этого ребенка ей ничего не известно.

− Если говорить про подростков 15-17 лет, то каждый год порядка 10 ребят такого возраста становятся родителями, − заключила наша собеседница.

Ранее КП-Новосибирск рассказала о среднем возрасте женщины при появлении первого ребенка.

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