В новосибирском Минздраве назвали средний возраст женщины при рождении первого ребенка

Назван средний возраст женщины, когда у нее появляется первый ребенок. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Стал известен средний возраст женщины, когда у нее появляется первый ребенок. Эту тему в беседе с КП-Новосибирск подняла заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

− Еще 10 лет назад этот средний возраст был 22 года. То есть большинство девушек стремились создать семью, пока учились в университете. Кто-то рожал во время обучения в вузе, кто-то сразу после окончания. Сейчас ситуация немножко изменилась. По итогам 2021 года средний возраст для появления первого ребенка составил 27,4 года. А по итогам 2022-го − уже почти 28 лет, если точнее − 27,9, − рассказала КП-Новосибирск Татьяна Юрьевна.

По словам замминистра здравоохранения НСО, у данной тенденции есть вполне логичное объяснение.

− Изменился менталитет нашей молодежи. Мало того, что их немного родилось, у них теперь немножко другие приоритеты в жизни. Получить образование, найти себе работу, сделать небольшой карьерный рост, создать материальную базу. И только потом, ближе к 28 годам, они планируют рождение первого ребенка, − отметила Татьяна Анохина.

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