Уже ходит в четвертый-пятый класс: в минздраве рассказали о ребенке, которого родила 11-летняя девочка из Новосибирской области

Ежегодно в НСО рожают несовершеннолетние девочки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Минздраве Новосибирской области рассказали, как сложилась судьба ребенка, которого родила 11-летняя девочка. Информация об этом появилась в публикации официального телеграм-канала ведомства.

— В области был случай, когда родила 11-летняя девочка. Это случилось больше 10 лет назад. Сейчас ребенок окончил примерно четвертый-пятый класс, — указано в публикации.

Ранее в беседе с КП-Новосибирск замминистра здравоохранения НСО также отмечала: единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек регистрируют каждый год.

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