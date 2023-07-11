Уже ходит в четвертый-пятый класс: в минздраве рассказали о ребенке, которого родила 11-летняя девочка из Новосибирской области

Ежегодно в НСО рожают несовершеннолетние девочки.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Минздраве Новосибирской области рассказали, как сложилась судьба ребенка, которого родила 11-летняя девочка. Информация об этом появилась в публикации официального телеграм-канала ведомства.
— В области был случай, когда родила 11-летняя девочка. Это случилось больше 10 лет назад. Сейчас ребенок окончил примерно четвертый-пятый класс, — указано в публикации.
Ранее в беседе с КП-Новосибирск замминистра здравоохранения НСО также отмечала: единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек регистрируют каждый год.
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