От фонарика до «космического» одеяла: турист, выживший после ЧП в горах Бурятии, рассказал, какие вещи помогли ему спастись

Турист показал в каком состоянии его одежда после суток в тайге. Фото: предоставлено Евгением

В Бурятии приостановили поиски новосибирской туристки Елены Романовой. В горах и тайге идет дождь - поднимать вертолет в такую погоду опасно. Девушку ищут с пятницы. Напомним, что катамараны с восемью туристами перевернулись вечером 6 июля. Группа сплавлялась по реке Снежной, но не смогла пройти ее из-за половодья.

Двое мужчин выбрались на сушу и сообщили о ЧП спасателям. На следующий день, 7 июля, спасатели на вертолете смогли спасти еще пятерых человек: они также выбрались из реки, но ночь провели в тайге. Неизвестной остается судьба только Елены.

Один из спасенных - 47-летний новосибирский бизнесмен Евгений Марченко - показал, как он был экипирован. Иногда именно правильно собранные вещи в сложный поход могут спасти жизнь.

Марченко занимается туризмом больше 20 лет. Сплавляться мужчина начал 7 лет назад. За его плечами большинство алтайских рек. Что же он брал с собой на сплав в Бурятии?

- Общей инструкции, что брать с собой на сплав, нет. Есть личный опыт и опыт товарищей. Как правило, в автономных группах всегда есть водники с опытом и знанием, какое снаряжение и оборудование требуется. Для всех маршрутов, кроме первопроходных, всегда есть подробные описания, лоции, характер препятствий, места и описания стоянок, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Марченко. - То есть стратегическая и техническая подготовка к маршруту - дело добровольное, информация есть в открытом доступе. Кто как ей пользуется - дело личного опыта.

После случившегося ЧП Евгений решил показать и рассказать, что из вещей у него с собой было.

- Данный набор умещается в моем спасжилете в двух карманах. С этой экипировкой вы сможете продержаться 3 - 5 суток, если в результате киля оторвались от судна и выходите по тайге, горам пешком, - уточняет новосибирец.

В списке все самые необходимые вещи, от ножика до термозащитного одеяла. Последнее предназначено для того, чтобы уменьшить теплопотерю человека в экстренной ситуации. Также Евгений рекомендует взять с собой свисток.

- Свисток нужен для подачи сигнала на воде (это единственный звук, который слышно на горной реке) и отпугивания диких зверей, когда вы идете по тайге, - говорит турист.

Он уже вернулся в Новосибирск и вышел на работу. Родные его землячки - Елены - тоже надеются, что у нее есть шанс вернуться, они также в частном порядке проводят ее поиски.

КОНКРЕТНО

Публикуем список вещей, которые были у Евгения Марченко с собой при сплаве по реке Снежной.

- Сплавное снаряжение

- Спасжилет

Что было в спасжилете:

- нож-стропорез (нужен для разрезания строп, ремней, канатов)

- нож складной

- фонарик

- шнур (6 мм), 8 - 10 м (он может послужить для того, чтобы что-то связать, высушить на нем вещи)

- свисток

- герметичный контейнер, 2 шт. (один - для паспорта, денег, батареек для камеры, второй - для ракет и горючего)

- герметичный чехол для телефона

- тонкие нейлоновые перчатки с полиуретановым покрытием

- «космическое» термозащитное одеяло

- портативная ракетница, ракеты, 15 - 20 шт.

- рация

- туристические спички, 10 - 15 шт.

- сухое горючее, 5 - 10 шт.

- сухой паек (по желанию) из расчета 1500 - 2000 ккал на сутки (на 3 - 5 суток)

- зажигалка, 2 шт.

- обезболивающее

- карта местности ламинированная

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