«Я сделал шаг и потом бам-бам-бам»: в Новосибирске вынесли приговор по делу о стрельбе у бара

В Новосибирске застреливший посетителя у бара People's получил 15 лет колонии. Фото: Мария НОВИКОВА/скриншот из видео/скриншот из видео СУ СК РФ по НСО

Новосибирский областной суд после вердикта присяжных «виновен» вынес приговор по делу о стрельбе возле бара People's в Новосибирске. Напомним , в августе 2018-го в результате конфликта двух компаний погиб 24-летний парень.

Три с половиной года совершивший в него выстрел - Егор Ермолин - был в бегах. Его задержали только под занавес 2021 года и под конвоем этапировали из Москвы в Новосибирск. На старте процесса Ермолин рассказал, что скрылся, потому что побоялся самосуда - за его голову объявили награду в миллион рублей. А про сам конфликт с компанией в баре рассказывал так:

- Была накалённая обстановка: кричали ребята, угрожали, выражались нецензурной бранью, угрожали расправой. Пришлось так поступить - не хотел убивать, но так вышло. Я не целился ему в голову, просто стрелял, чтобы разогнать толпу, - рассказал подсудимый в разговоре с журналистом КП-Новосибирск.

Вину 32-летний Ермолин признал частично. Во время проверки показаний на месте подробно рассказал следователям, как разворачивались события той роковой ночи.

- Первый выстрел я сделал и по-моему я сделал шаг в их сторону и потом бам-бам-бам, - имитируя звуки выстрелов и держа в руках бумажный макет травматического пистолета, поведал обвиняемый.

Конфликт между двумя компаниями зафиксировали уличные камеры. Ермолин уже сидел на скамейке в ожидании такси, в это время из бара вышел Отабек Усманов с друзьями. Один из парней говорит, что услышал оскорбление из-за национальности. Ермолину высказали претенции, тот в ответ ударил Усманова, а товарищи пострадавшего приняли боевую стойку и пошли на Ермолина толпой. Тогда он достал «травмат». Пуля, выпущенная из «Осы», угодила Отабеку Усманову в лоб.

Через три дня 24-летний парень умер в больнице. В суде обвиняемый и его адвокаты пытались убедить присяжных, что имело место не умышленное убийство, а самооборона. Но не получилось.

- Ермолин произвел выстрел в голову потерпевшего, после чего нанес три удара по его телу, кроме того произвел выстрелы в убегающих людей, в том числе потерпевшего Кодирова и иных лиц, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Татьяна Садовникова.

Нападение на Абдурахима Кодирова следователи квалифицировали по статье «побои». Но уголовное преследование по этому эпизоду пришлось прекратить за истечением сроков давности. Суд в итоге признал Ермолина виновным в убийстве из хулиганских побуждений и хулиганстве с применением насилия. Приговор - 15 лет колонии строгого режима. Кроме того, осужденного обязали выплатить матери убитого 2 миллиона рублей за моральный ущерб.

- Он просил прощения, но его прощение теперь никуда... Мой сын не вернется, а он отсидит и выйдет. Самооборона - это когда в воздух стреляют, предупреждают о выстреле, но не в толпу же людей надо было стрелять. Ни человеку в голову, - рассказала КП-Новосибирск потерявшая единственного сына женщина.

Сторона защиты с приговором областного суда не согласна. Адвокаты Егора Ермолина намерены добиться переквалификации обвинения.

- Одним из ходатайств заявленным стороной защиты, был допрос специалиста - доктора медицинских наук, который явился в здание суда и который мог подтвердить, что экспертиза в отношении потерпевшего была проведена не в полном объёме и смерть потерпевшего, скончавшегося через 3 дня после доставления в больницу, наступила не от действий подсудимого, а в результате медицинской ошибки. Но в допросе специалиста было отказано, хотя законом прямо предусмотрено обратное, будем обжаловать, - пояснил КП-Новосибирск адвокат Ермолина Александр Пряхин.

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