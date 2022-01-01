Полиция нашла новосибирского убийцу, за которого была объявлена награда в миллион рублей

Егор Ермолин был в розыске после стрельбы около новосибирского бара. ФОТО: МВД/Камера видеонаблюдения

Полиция нашла одного из самых разыскиваемых новосибирских преступников. Егор Ермолин обвиняется в том, что застрелил посетителя бара, после чего подался в бега. Правоохранители объявили его в международный розыск, а друзья погибшего объявляли награду за данные о беглеце.

Криминальная история произошла летом 2018 года в центре Новосибирска. Ночью 11 августа в баре People's на Вокзальной магистрали сцепились две компании. На часах уже без пяти три, когда мужчины вышли продолжать разборку на улицу. О дальнейших событиях вскоре уже докладывало МВД:

- Мужчина, находясь около одного из баров Центрального района, выстрелил из травматического пистолета в область головы 23-летнему молодому человеку, после чего скрылся с места преступления. С полученными повреждениями потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где в ночь с 14 на 15 августа скончался.

Частично момент преступления попал на камеру видеонаблюдения. Драма развернулась за зоной видимости объектива. Но даже то, что попала в кадр, красноречиво говорит о трагедии. Сначала видно, как несколько парней принимают боевую стойку, затем выходят из кадра, а через несколько секунд стремительно бегут прочь, снова появившись в кадре. Вслед им летят искры – признак выстрела, но молодые люди вскоре останавливаются: они видят, что стрелок их не преследует, а пинает упавшего на тротуар человека. Тот не сопротивляется, оставаясь безвольно лежать.

Отабек Усманов, который стал жертвой преступления, впал в кому. А спустя три дня, как и сообщила полиция, умер.

После ранения Отабек прожил три дня. Фото: СОЦСЕТИ

Стрелок успел скрыться. Надеясь найти его, друзья Отабека объявили награду за информацию о преступнике – миллион рублей. Призывала звонить и полиция, выложившая на официальный сайт МВД фотографию Ермолина и объявившая международный розыск. Но стрелок исчез бесследно.

Наконец, спустя три года дело сдвинулось: сыщики напали на след беглеца, которому недавно исполнился 31 год, и, наконец, нашли его.

- Нашли под Москвой, в городе Видное. Сейчас Ермолин – в столичном Следственном изоляторе, потом будет этап в Новосибирск, - сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По закону Ермолину грозит до 15 лет лишения свободы.

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