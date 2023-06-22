«Зачем в лицо стрелял? Это убийство!»: присяжные не поверили новосибирцу, застрелившему посетителя бара

Вину Егор Ермолин не признал. Фото: Мария НОВИКОВА

Присяжные-заседатели вынесли вердикт по делу о стрельбе возле бара People's в Новосибирске. Напомним, ночью 11 августа 2018 года в баре на Вокзальной магистрали сцепились две компании. На часах уже без пяти три, когда мужчины вышли продолжать разборку на улицу. Один из них достал травмат и начал стрелять. Погиб 24-летний Отабек Усманов. Пуля, выпущенная из Осы, угодила Усманову прямо в лоб. Спустя три дня, не выходя из комы, парень умер в реанимации. Его друг Абдурахим Кодиров получил ранение в спину.

Стрелявший – Егор Ермолин. Сразу после разборок он подался в бега, скрывался очень долго. Его поймали только в 2022 году и сразу передали суду. Процесс стартовал в областном суде, дело рассматривали в закрытом режиме присяжные. Перед началом заседания Ермолин успел объяснить КП-Новосибирск, почему сбежал тогда из города:

- Жене угрозы писали. Я видел, что везде в соцсетях мою фотографию выложили, объявили награду миллион рублей. Я слышал много от кого, что хотят самосуд они устроить.

А про стрельбу говорит так:

- Была накаленная обстановка, кричали ребята, угрожали, выражались нецензурной бранью, угрожали расправой, пришлось так поступить, - рассказал КП-Новосибирск Ермолин. – Я не хотел убивать, но так вышло. Я в него не целился... Стрелял, чтобы разогнать толпу.

Три с половиной года Ермолин скрывался в Москве, жил на съемной квартире. Он был объявлен в международный розыск и в итоге – поймали. Следователи предъявили беглецу сразу три статьи УК РФ - ст.116 (Побои), ст.213 ч.1 п.а (Хулиганство с применением насилия) и ст.105 ч.2 п.и (Убийство из хулиганских побуждений). Вину Ермолин не признал. Его адвокаты пытались убедить присяжных, что их клиент лишь превысил пределы необходимой обороны. Однако, в эту версию не поверили.

- Единодушным вердиктом коллегии присяжных-заседателей Ермолин признан виновным в том, что, грубо нарушая порядок в общественном месте, применил травматическое оружие и произвел выстрел в голову потерпевшего, от чего наступила его смерть. Кроме того, Ермолин признан виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия, - рассказала журналисту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры Новосибирской области Татьяна Садовникова.

Теперь слово за судом. К какому сроку судья на основании обвинительного вердикта присяжных приговорит Егора Ермолина станет известно уже на следующей неделе. Родители Отабека Усманова, которые лишились единственного сына, настаивают на том, чтобы преступника наказали по всей строгости.

После ранения Отабек прожил три дня. Фото: СОЦСЕТИ

- Там не было никакой обороны, была бы оборона, он бы остался на месте, а не сбежал бы и 4 года бы не скрывался, - рассказала КП-Новосибирск мать погибшего Наргиза Мамина. - Если он и нападал, зачем ему в лицо стрелять?! Есть нога, есть живот. Зачем в лицо? Это убийство! – добавил отец 24-летнего Отабека Алишер Усманов.

- Он отсидит и выйдет, а моего сына уже не вернешь. Его уже нету, всё. Я хочу, чтобы была справедливость, - резюмировала безутешная мать.

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Егор Ермолин числился в розыске с тех пор, как в центре Новосибирска был застрелен посетитель бара People's (подробнее).

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