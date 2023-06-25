«Все на глазах у детей, которых трясло»: в Новосибирске мигранты избили полицейского и его соседа возле Хилокского рынка

Следы крови остались даже на рамах дома. Фото: Предоставлено местными жителями

В Новосибирске жители улицы Малыгина рассказали о массовой драке с мигрантами из Средней Азии возле Хилокского рынка. По их словам, один из них издевался над собакой на глазах у детей. Местный житель сделал ему замечание, но перепалка на словах переросла в драку, в которой пострадал сосед-полицейский. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Драка случилась на глазах у детей. Фото: Предоставлено местными жителями

ПРИМЕРЯЛ СОБАКУ НА ВОРОТНИК

Конфликт случился днем 24 июня во дворе на улице Малыгина. Местные жители рассказывают: пятеро выходцев из Средней Азии купили выпивку, один из них пошел во двор, где играли дети. По пути встретил бездомную собаку с соседней стройки и решил позабавиться.

- Он ее поймал и стал себе на шею примерять, как воротник. Та выкручивалась, он ее швырнул на землю и собака завизжала. Мой муж Денис* вышел, сделал ему замечание: «Ты что творишь, тут дети». Тот спросил «Ты кто такой?», началась словесная перепалка. Потом стали за грудки друг друга хватать, мигрант замахнулся, а муж увернулся и лбом ударил его в лицо. Внезапно остальные друзья мигранта подлетели, повалили Дениса, начали бить ногами, - рассказала КП-Новосибирск жена пострадавшего. - Драку заметил мой 40-летний зять Стас*, он работает в полиции. Он вышел с травматическим пистолетом и выстрелил в воздух, чтобы Дениса прекратили бить. В ответ нападавшие стали кидать кирпичи, а затем окружили Стаса и свалили на землю.

На помощь уже полицейскому выбежал другой сосед - Дмитрий, он родом из Узбекистана, но имеет гражданство и живет в России с семьей.

- Мы с женой Стаса тоже выбежали разнимать. Из магазина поблизости также выбежали женщины, одну из них мигранты толкнули. Все на глазах у детей, они кричали, их трясло, - сообщила КП-Новосибирск жена Дениса.

Следы драки остались на асфальте. Фото: Предоставлено местными жителями

Очевидцы вызвали скорую и полицию. Во двор приехал ОМОН, но к тому моменту нападавшие успели скрыться.

Врачи диагностировали 46-летнему Денису перелом челюсти, сотрясение головного мозга и другие травмы. 40-летний сотрудник МВД Станислав получил легкое сотрясение, ушибы и синяки. Сосед из Узбекистана тоже пострадал от нападавших, но все трое отказались от госпитализации, будут лечиться на дому.

- Наши мужчины были трезвые, а мигранты эти — пьяные. Местные жители сказали, что это курды, они убежали в сторону или Хилокского рынка, или в сторону Верх-Тулы. Мы написали заявления в полицию. Теперь ищем видеозапись — ни в магазине, ни во дворе нет камер, очевидцев целый двор, но никто не снимал, все пытались разнять, - сообщила жена пострадавшего Дениса.

Припаркованные вдоль улицы фуры раздражают людей. Фото: Предоставлено местными жителями

СТОЯТ ФУРЫ, РЯДОМ - «РЕЗИНОВЫЙ ДОМ»

Местные жители жалуются — в трехэтажных домах на Малыгина уже несколько лет нет даже управляющей компании. Во дворах с детьми нет видеонаблюдения. Соседство с Хилокским рынком добавляет проблем:

- Все в шоке от конфликта, приезжал даже руководство полиции, дело у них на контроле. Рядом три больших базара, водители паркуют фуры у нас на улицах. Рядом частные дома, в которых нелегально прописывают мигрантов. По нашему заявлению Следственный комитет открыл уголовное дело о резиновом доме, где прописано 300 иностранцев, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ирина. - У нас тут и нормальные мигранты живут, но порядка не хватает.

* Имена изменены

ОФИЦИАЛЬНО

В полиции подтвердили - конфликт случился 24 июня около 18.00 на улице Малыгина.

- Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в результате словесного конфликта, переросшего в драку, двое граждан получили телесные повреждения. Мужчины обратились за помощью в медицинское учреждение, им выдали направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы. В ходе проведения розыскных мероприятий остальные участники конфликта были задержаны, доставлены в отдел полиции и опрошены. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение в установленном законом порядке, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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