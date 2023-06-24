Глава СК России потребовал проверить частный дом в Новосибирске, где прописали более 300 мигрантов

Глава СК России потребовал проверить "резиновый" дом в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске следователи проверят «резиновый» дом, в котором прописано несколько сотен мигрантов. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

- Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконной регистрации мигрантов в частном доме в городе Новосибирске, - указано в информации.

Уточним, речь идет о частном доме в СНТ «Яблоневый сад 1». С 2018 года здесь оформили прописку более 300 мигрантов.

- Обращения в компетентные структуры результатов не принесли. Сообщается о возможном наличии коррупционных связей собственника дома с контролирующими органами, - уточнили в областном СК.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее ходе и результатах.

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