Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
19 июня 2023 12:43

«Сашка снился мне все 40 дней»: вдове спецназовца, который спас из горящего клуба «Полигон» людей, а сам погиб, вручили медаль

Вдове Александра Редникова, который погиб, спасая из горящего клуба «Полигон» людей, вручили медаль «За отвагу»
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Медалью «За отвагу» Александра Редникова наградили посмертно. Фото: предоставлено Евгением Логиновым/Администрация города Бердска

Медалью «За отвагу» Александра Редникова наградили посмертно. Фото: предоставлено Евгением Логиновым/Администрация города Бердска

В Новосибирской области вдова погибшего в костромском клубе «Полигон» спецназовца получила медаль «За отвагу». 38-летний сибиряк Александр Редников был добровольцем на СВО. В Костроме оказался из-за ранения в ногу, проходил там лечение. В роковой вечер он шел с друзьями мимо клуба, увидел дым. Бросился внутрь, чтобы вывести людей на улицу, кого-то спас, но в итоге погиб сам. При пожаре погибли 13 человек, включая Александра. Друзья видят в этом трагичный знак, ведь у спецназовца был позывной «Тринадцатый». Вдова рассказала, как ей передали медаль и как она планирует обустроить могилу героя.

«ЗАШЕЛ ТРИ РАЗА, А ЧЕТВЕРТЫЙ НЕ ВЫШЕЛ»

Александр Редников жил в Бердске, прошел Чечню, был добровольцем в Крыму в 2014 году, потом принял участие в спецоперации, тоже как доброволец. Поехал на линию соприкосновения в составе гвардейского 331-го костромского парашютно-десантного полка.

С будущей супругой Еленой познакомился еще в 2015 году. Во время выездов девушка ждала его дома. Когда в 2022 году Александр получил ранение в ногу в Херсонской области и попал в костромской госпиталь, Елена рванула к нему.

Александр участвовал в спецоперации с самого первого дня. Фото: предоставлено Евгением Логиновым

Александр участвовал в спецоперации с самого первого дня. Фото: предоставлено Евгением Логиновым

- Я прилетела в Кострому 18 октября, и в этот же вечер он сделал мне предложение. Он меня развернул, сказал: «Закрой глаза». Шуршал там чем-то. Я поворачиваюсь, а он стоит на колене с больной ногой и говорит: «Заюх, ну будь уже моей женой. Я так хочу этого сильно». Саша буквально светился, - рассказывала КП-Новосибирск женщина. - Мы расписались там же, в Костроме, 28 октября.

Елена вспоминает, что супруг все эти проведенные вместе дни будто что-то чувствовал и все время спешил. Расставание далось тяжело. Елена успокаивала:

- Все будет хорошо. Летом вернешься домой, отгуляем свадьбу с родней и друзьями.

Но не сложилось.

Через несколько дней, 5 ноября, Александр проходил с друзьями мимо клуба «Полигон», где начался пожар. Мужчина недолго думая рванул в самое пекло, чтобы вытащить людей.

- Мы не знаем, сколько конкретно людей он спас. Ребята-сослуживцы говорят, что они вместе заходили и выходили раза по три, выводя народ. Вот в четвертый раз муж не вышел. Его нашли в 5 метрах от выхода, видимо надышался. А еще у него ведь была ранена нога, это могло помешать выйти, - рассуждает Елена. - Одной из спасенных женщин Саша отдал свою куртку, в которой был его паспорт. Женщина постирала ее на следующий день, нашла документы и отнесла все в полицию. После сослуживцы передали мне ту самую куртку, в которой он спасал людей...

Друзья и вдова Александра уверены, что мужчина не мог поступить иначе. С героем простились в Бердске 11 ноября.

«Я ПРОСЫПАЛАСЬ ОТ ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ЭТО НАЯВУ»

С момента трагедии в Костроме прошло 7 месяцев. Елена говорит, что первое время Александр приходил к ней во снах.

- Сашка снился мне все первые 40 дней. Почти один и тот же сон. Как будто мы сидели с ним дома на диване, я у него на коленях. О чем-то постоянно говорили, и я просыпалась от того, как будто это было наяву, - призналась КП-Новосибирск Елена, вдова.

Посмертное награждение Александра прошло в администрации города Бердска 15 июня. Накануне Елена позвонила маме супруга и рассказала о предстоящем событии.

- Я позвонила его маме, рассказала все. Она просила прислать фотографии. Уже 15-го числа мы с ней поговорили. Она очень сильно плакала. Медаль пока у меня, а на годовщину смерти приедет Сашина мама из Читинской области, и будем решать, у кого она будет храниться, - объясняет женщина.

Вдова будет обустраивать могилу.

Вдова будет обустраивать могилу.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Елена еженедельно ездит к погибшему супругу на могилу: десантника похоронили в Бердске. Сейчас там устанавливают памятник.

- Скоро будут заливать бетон под стелу. Дизайн я придумывала сама. Это будет мемориальный комплекс. На основной стеле высотой 1 метр 70 сантиметров будет написано стихотворение «Тринадцатый», в честь его позывного, а на маленькой - стихотворение, посвященное семье. Установим три флага, по периметру поставим колонны, а между ними - кованую ограду. Будем помнить о Саше и его поступках всегда, - добавляет Елена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ