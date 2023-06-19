«Сашка снился мне все 40 дней»: вдове спецназовца, который спас из горящего клуба «Полигон» людей, а сам погиб, вручили медаль

Медалью «За отвагу» Александра Редникова наградили посмертно. Фото: предоставлено Евгением Логиновым/Администрация города Бердска

В Новосибирской области вдова погибшего в костромском клубе «Полигон» спецназовца получила медаль «За отвагу». 38-летний сибиряк Александр Редников был добровольцем на СВО. В Костроме оказался из-за ранения в ногу, проходил там лечение. В роковой вечер он шел с друзьями мимо клуба, увидел дым. Бросился внутрь, чтобы вывести людей на улицу, кого-то спас, но в итоге погиб сам. При пожаре погибли 13 человек, включая Александра. Друзья видят в этом трагичный знак, ведь у спецназовца был позывной «Тринадцатый». Вдова рассказала, как ей передали медаль и как она планирует обустроить могилу героя.

«ЗАШЕЛ ТРИ РАЗА, А ЧЕТВЕРТЫЙ НЕ ВЫШЕЛ»

Александр Редников жил в Бердске, прошел Чечню, был добровольцем в Крыму в 2014 году, потом принял участие в спецоперации, тоже как доброволец. Поехал на линию соприкосновения в составе гвардейского 331-го костромского парашютно-десантного полка.

С будущей супругой Еленой познакомился еще в 2015 году. Во время выездов девушка ждала его дома. Когда в 2022 году Александр получил ранение в ногу в Херсонской области и попал в костромской госпиталь, Елена рванула к нему.

Александр участвовал в спецоперации с самого первого дня. Фото: предоставлено Евгением Логиновым

- Я прилетела в Кострому 18 октября, и в этот же вечер он сделал мне предложение. Он меня развернул, сказал: «Закрой глаза». Шуршал там чем-то. Я поворачиваюсь, а он стоит на колене с больной ногой и говорит: «Заюх, ну будь уже моей женой. Я так хочу этого сильно». Саша буквально светился, - рассказывала КП-Новосибирск женщина. - Мы расписались там же, в Костроме, 28 октября.

Елена вспоминает, что супруг все эти проведенные вместе дни будто что-то чувствовал и все время спешил. Расставание далось тяжело. Елена успокаивала:

- Все будет хорошо. Летом вернешься домой, отгуляем свадьбу с родней и друзьями.

Но не сложилось.

Через несколько дней, 5 ноября, Александр проходил с друзьями мимо клуба «Полигон», где начался пожар. Мужчина недолго думая рванул в самое пекло, чтобы вытащить людей.

- Мы не знаем, сколько конкретно людей он спас. Ребята-сослуживцы говорят, что они вместе заходили и выходили раза по три, выводя народ. Вот в четвертый раз муж не вышел. Его нашли в 5 метрах от выхода, видимо надышался. А еще у него ведь была ранена нога, это могло помешать выйти, - рассуждает Елена. - Одной из спасенных женщин Саша отдал свою куртку, в которой был его паспорт. Женщина постирала ее на следующий день, нашла документы и отнесла все в полицию. После сослуживцы передали мне ту самую куртку, в которой он спасал людей...

Друзья и вдова Александра уверены, что мужчина не мог поступить иначе. С героем простились в Бердске 11 ноября.

«Я ПРОСЫПАЛАСЬ ОТ ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ЭТО НАЯВУ»

С момента трагедии в Костроме прошло 7 месяцев. Елена говорит, что первое время Александр приходил к ней во снах.

- Сашка снился мне все первые 40 дней. Почти один и тот же сон. Как будто мы сидели с ним дома на диване, я у него на коленях. О чем-то постоянно говорили, и я просыпалась от того, как будто это было наяву, - призналась КП-Новосибирск Елена, вдова.

Посмертное награждение Александра прошло в администрации города Бердска 15 июня. Накануне Елена позвонила маме супруга и рассказала о предстоящем событии.

- Я позвонила его маме, рассказала все. Она просила прислать фотографии. Уже 15-го числа мы с ней поговорили. Она очень сильно плакала. Медаль пока у меня, а на годовщину смерти приедет Сашина мама из Читинской области, и будем решать, у кого она будет храниться, - объясняет женщина.

Вдова будет обустраивать могилу. Фото: Анна ПАШАГИНА

Елена еженедельно ездит к погибшему супругу на могилу: десантника похоронили в Бердске. Сейчас там устанавливают памятник.

- Скоро будут заливать бетон под стелу. Дизайн я придумывала сама. Это будет мемориальный комплекс. На основной стеле высотой 1 метр 70 сантиметров будет написано стихотворение «Тринадцатый», в честь его позывного, а на маленькой - стихотворение, посвященное семье. Установим три флага, по периметру поставим колонны, а между ними - кованую ограду. Будем помнить о Саше и его поступках всегда, - добавляет Елена.

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