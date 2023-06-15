Погиб, спасая людей на пожаре: медаль «За отвагу» вручили вдове десантника из Новосибирской области

У Александра остались жена и дочь. Фото: предоставлено Евгением ЛОГИНОВЫМ.

Медаль «За отвагу» вручили вдове погибшего в пожаре в костромском клубе «Полигон» десантника из Новосибирской области. Церемония прошла 15 июня в администрации города Бердска.

- На основании Указа президента Российской Федерации старший сержант гвардейского парашютно-десантного полка Александр Васильевич Редников награжден медалью «За отвагу», - сообщили в городской администрации.

Медаль "За отвагу" вручили вдове сержанта. Фото: администрация города Бердска.

Александр Редников родился в поселке Кличка Читинской области 23 ноября 1984 года. Там же окончил школу. Был участником Чеченской войны и спецоперации на Украине.

После тяжелого ранения ноги, полученной в ходе СВО, вернулся в костромской десантный полк. 5 ноября 2022 года помогал спасать посетителей горящего клуба «Полигон». В ту ночь он проезжал мимо на такси. Увидев огонь и дым, выскочил из машины и бросился на помощь людям. Он сумел вывести несколько человек, а сам погиб, надышавшись ядовитым дымом.

Похоронили Александра Редникова в Бердске 11 ноября 2022 года. Его имя планируют увековечить в городском парке Победы.

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