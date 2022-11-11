«Он будто прощался со мной»: жена спецназовца, погибшего на пожаре в костромском клубе «Полигон», предчувствовала беду

Александру было 38 лет. Фото: предоставлено Евгением ЛОГИНОВЫМ/Анна ПАШАГИНА

11 ноября в Бердске простились с 38-летним спецназовцем Александром Редниковым. Мужчина был добровольцем на СВО, но погиб не на поле боя, а на гражданке, спасая людей из горящего клуба «Полигон» в Костроме. Редников проходил с друзьями мимо горящего клуба, бросился внутрь, узнав, что там люди. Но у самого него была ранена нога, из-за чего он был не сильно мобилен. В пожаре погибли 13 человек, включая Александра. Друзья видят в этом трагичный знак, ведь у спецназовца был позывной «Тринадцатый».

Александр участвовал в спецоперации с самого первого дня. Фото: предоставлено Евгением ЛОГИНОВЫМ

О знаках и предчувствии беды рассказала его вдова Елена. Она стала женой Александра буквально за неделю до его гибели.

- Мы с Сашей познакомились в 2015 году. Все это время встречались, шли упорно к семейной жизни и вот пришли... Он был добровольцем, давно на Донбассе, а я его ждала. Было тяжело, особенно, когда пропадал и не звонил долго. Когда выходил на связь, то очень радовалась, - рассказала КП-Новосибирск Елена, вдова.

Прощание прошло в храме. Фото: Анна ПАШАГИНА

Недавно во время боев в Херсонской области Александр получил ранение в ногу, в Костроме проходил реабилитацию. Елена из Бердска прилетела к возлюбленному, чтобы поддержать.

- 18 октября я прилетела в Кострому и в этот же вечер он мне сделал предложение. Он меня развернул, сказал: «Закрой глаза». Шуршал там чем-то. Я поворачиваюсь, а он стоит на колене с больной ногой и говорит: «Заюх, ну будь уже моей женой. Я так хочу этого сильно». Я ответила: «Да». Саша буквально светился, - рассказала КП-Новосибирск женщина. – Мы когда 28 октября из ЗАГСа вышли, я спросила у него: «Ты рад?», он ответил: «Я счастлив!».

Елена и Александр расписались 28 октября. Фото: предоставлено Евгением ЛОГИНОВЫМ

Молодожены планировали сыграть свадьбу летом в Бердске вместе с родственниками. Но Елена отмечает, что Александр торопился, будто что-то предчувствовал.

- Он будто прощался со мной. Мне надо было улетать домой, мы тяжело прощались. Он несколько раз мне сказал, что ему тяжело прощаться со мной. Я ему еще сказала, что мы не прощаемся, а временно расстаемся, что он сейчас вылечится и все будет хорошо, - описывает последнюю встречу с супругом Елена.

На прощание пришли друзья, сослуживцы и родные погибшего. Фото: Анна ПАШАГИНА

В день трагедии, 5 ноября, Александр написал Елене сообщение – «Я тебя очень сильно люблю» и добавил смайлик с поцелуем.

- Сообщение пришло в 2.23 ночи по костромскому времени. Я утром встала, начала ему звонить. Гудки идут, а трубку не берет. Сообщения пишу, от меня уходят, а ему не доходят, не читает. Начала переживать, - вспоминает вдова. – От друга узнала, что в Костроме произошло ЧП. Началось беспокойство из-за того, что Саша на связь не выходит. Потом в интернете нашла предварительные списки, но еще было непонятно, что это он. Просто написано было Александр Р., 38 лет. Надеялась, что это не он, а через 30 минут на другом сайте я увидела его фамилию, и мне его сослуживцы позвонили, сообщили...

Прощание с Александром Редниковым. Фото: Анна ПАШАГИНА

Елена понимает, что ее муж не мог поступить иначе. Он поступил, как настоящий герой.

- У него же еще ожог был на ноге, и он хромая, пошел спасать людей. Пошел в это пекло... Саша был ясный и светлый человек. Любил жизнь, людей. Он не мог пройти мимо, - рассказала КП-Новосибирск Елена.

Мужчину похоронили на бердском кладбище. Фото: Анна ПАШАГИНА

КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким погибшего Александра Редникова.

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