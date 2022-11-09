«Сашка иначе не мог, он же — военный!»: стала известна личность героя, который погиб, спасая людей из горящего клуба «Полигон» в Костроме

У Александра остались жена и дочь. Фото: предоставлено Евгением ЛОГИНОВЫМ.

Страшный пожар в клубе «Полигон» в Костроме унес жизни 13 человек, в числе погибших – 38-летний спецназовец из Бердска Александр Редников. Он был участником военной специальной операции, носил позывной «Тринадцатый». Его друзья видят в этой трагичной истории много судьбоносных совпадений. Они говорят: «Наш Сашка погиб не на поле боя, но как герой». А командир полка хочет представить Алексанра Редникова к государственной награда посмертно.

Напомним, пожар вспыхнул в ночном клубе «Полигон» в Костроме после того, как 23-летний посетитель Станислав Ионкин во время потасовки применил «Сигнал охотника» — это спецустройство, представляющее собой рукоятку, стреляющую пиротехникой. После это он убежал, а люди пытались выбраться из огненной ловушки: из-за пиротехники клуб загорелся. В это время рядом с «Полигоном» оказался 38-летний Александр Редников. Он бросился помогать людям в эвакуации.

Александр шел мимо клуба, когда начался пожар. Фото: ГУ МЧС России по Костромской области.

- Сашка - гвардии старший сержант, прошел Чечню, был добровольцем в Крыму в 2014 году, в спецоперации в 2022 году участвовал с самого первого дня, тоже как доброволец, в составе гвардейского 331 костромского парашютно-десантного полка. Во время боев в Херсонской области получил тяжелое ранение в ногу. В Костроме он проходил реабилитацию и находился на «зимних квартирах» полка, - рассказал КП-Новосибирск его друг Евгений Логинов, полковник запаса ВС РФ. – 5 ноября был день разведчика – профессиональный праздник Саши. Он был с друзьями, они случайно проходили мимо клуба, когда начался пожар. Саша бросился в здание – хотел спасти людей… Сашка иначе и не мог, он же — военный!

- Его товарищи тоже пытались помочь?

- Как мне рассказали ребята, которые были там, как минимум еще один человек поступил так же, как и Саша. Но у Саши была больная нога, он был ограничен в движениях – видимо, надышался угарным газом, и это стало причиной его гибели. Сейчас в СМИ пишут, что ребята якобы были на такси и подъехали к клубу, что Саша вывел нескольких человек – но люди, которые действительно находились с ним, ничего подобного мне не рассказывали.

Александр прошел Чечню, был добровольцем в Крыму в 2014 году, а в 2022 году участвовал в спецоперации. Фото: предоставлено Евгением ЛОГИНОВЫМ.

Пожар в клубе унес жизни 13 человек, у погибшего там Александра был позывной «Тринадцатый».

- Этот позывной он носил уже лет восемь. Между собой мы его звали по-братски «Сашка-тринашка». Но он не сразу такой позывной взял. Когда служил в бердской бригаде и находился в Чечне, позывной у него был «Малой» из-за небольшого роста. Но этот как раз тот случай, когда мал золотник, да дорог. Это был отличный воин. К примеру, в 2015 году Саша был добровольцем и во время боев за Логвиново лично уничтожил в бою командира вражеской артиллерийской батареи, которая ежедневно вела обстрелы мирных населенных пунктов Донбасса. И добыл ценнейшую артиллерийскую документацию, - рассказывает Евгений Логинов.

У погибшего спецназовца осталась дочка от предыдущего брака и жена, которая стала вдовой через неделю после того, как они поженились.

- Лена приехала к нему в Кострому из Бердска, чтобы поддержать во время реабилитации. И они решили расписаться 28 октября. Саша был таким счастливым, когда рассказывал мне о ней. И вот получилось, что за такой короткий отрезок времени она проделала тяжелый путь — невеста — жена — вдова, - говорит Евгений Логинов.

Александр погиб через неделю после свадьбы. Фото: предоставлено Евгением ЛОГИНОВЫМ.

Прощание с погибшим добровольцем Александром Редниковым пройдет 11 ноября в Бердске: в 12-00 по адресу ул. Боровая,111 (Храм рядом с больницей БЭМЗа) состоится отпевание. На совещании в Гвардейском Костромском 331-м ПДП командир полка объявил о своём решении представить гвардии старшего сержанта Редникова А.В. за проявленное мужество и героизм к государственной награде посмертно.

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