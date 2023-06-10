Любопытный, но пугливый: у единственной пары золотистых такинов в России родился первенец

Малыш появился у единственной в России пары золотистиых такинов. Фото: Дмитрий Находов

В Новосибирском зоопарке сейчас сезон пополнений — у разных животных появляются на свет малыши. Не так давно КП-Новосибирск писала о котятах сервала и маленьких манулах, которые уже немного подросли и весело проводят время на свежем воздухе.

А сейчас в зоопарке рассказали о пополнениях среди копытных. Для золотистых такинов это событие стало особенным — ведь у них родился первенец. В Новосибирске живет единственная в России пара этих животных.

Малыш очень любопытный, но далеко от мамы старается не отходить. Фото: Дмитрий Находов

— Для нас это первый опыт. Мы внимательно наблюдаем за самкой и малышом. Видим, что пока всё идет хорошо, — рассказывает заведующий сектором копытных Александр Филиппов. — Мать отлично справляется со своими обязанностями, кормит детеныша, опекает и защищает его. Он любопытный, интересуется происходящим вокруг, но далеко от мамы не отходит. Малыш покрыт густой шерстью, так же как и родители, но отличается от них окраской. Его шерсть более тёмного цвета. Золотые оттенки появятся позже.

Малыши на свет появились и у северных оленей: там мамами стали сразу две самки. Для одной из них это первый опыт. Детеныш появился и в семье горалов: эти копытные также в России живут только в новосибирском зоопарке. Малыш очень похож на своих родителей: только размером он пока поменьше и рожки должны вырасти попозже.

Пока что шерстка у детеныша отличается от родительской, золотистой она станет позже. Фото: Дмитрий Находов

Двойня родилась у сибирских горных козлов. Малыши этого вида, как и все копытные, становятся на ноги сразу после родов. Сейчас детеныши осваивают вольер, учатся карабкаться по скале, но все равно не отходят далеко от мамы.

В июне детеныш появился и в семействе лесных бизонов. Малыш стал вторым родившимся в зоопарке бизоном.

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