Это мой листик! Малыши-сервалы устроили догонялки в вольере и «поспорили» из-за веточки

В Новосибирске уже несколько дней стоит невыносимая жара. Фото: Анна НОВИКОВА

В Новосибирске уже несколько дней стоит невыносимая жара. Температура бьет рекорды: и если люди стараются равномерно распределиться по пляжам, то животные в городском зоопарке предпочитают проводить жаркие деньки в своих домиках или бассейнах. Но есть те, для кого погода — совсем не проблема.

Так, например, котята-сервалы решили провести время за активными играми у себя в вольере. Дел у них на прогулке нашлось много: порыться в песке, сыграть в догонялки и даже немного позадирать друг друга. Но особенно заинтересовала пушистиков кленовая веточка: с ней можно было и поиграть, и от жары спрятаться.

Мама-кошка во время прогулки своих сорванцов решила не терять времени даром и отправилась пообедать в тишине. Правда, когда котята не поделили один особо привлекательный листик — пришлось оторваться от трапезы и идти разнимать хвостиков.

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