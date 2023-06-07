«Уже умеют делать кусь»: манул Ева показала своих маленьких котят в Новосибирском зоопарке

Малыши уже умеют делать «кусь». Фото: Сергей Ильтяков.

Милые пушистики из Новосибирского зоопарка — серые манулы — вновь подарили миру новых котят. Неуклюжие малыши приковали внимание посетителей — постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков записал игры непосед на видео.

Судя по кадрам, у манула Евы родились 5 котят. Предполагаемый отец — Жора. Самца уже перевели жить к маме — Ласточке — пока «супруга» воспитывает потомство.

Малыши игривые, уже достаточно сильные и баловные. Манулята даже научились делать «кусь» за хост братьев и сестер — постоянно задирают друг друга. Во время жары котята много играют в догонялки, быстро перебирая маленькими лапками по теплому песку — чтобы освежиться.

На умилительном ролике видно, что мама Ева постоянно держит на виду хвостатых-полосатых. А те, под вниманием мамы, показывают ей свою «охоту», высоко подпрыгивая на воображаемую жертву. Малыши уже смотрят на посетителей, как взрослые и умные хищники, но мама знает: «за детьми глаз да глаз нужен».

Ранее КП-Новосибирск показывала, как малыши-сервалы из местного зоопарка устроили догонялки в вольере и «поспорили» из-за веточки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это мой листик! Малыши-сервалы устроили догонялки в вольере и «поспорили» из-за веточки

Малыши-сервалы из Новосибирского зоопарка устроили догонялки в вольере (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber