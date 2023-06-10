«Аттракцион из Италии, он был - идеальный!»: в Новосибирске закрыли американские горки после травм двух детей

Аттракцион закрыли после того, как пострадали два ребенка. Фото: Артем МАХУТОВ.

Две девочки решили покататься на американских горках – а оказались в карете «скорой». Во время катания тележка резко остановилась, и дети больно ударились. Очевидцы говорят: крови не было, одну из девочек врачи отпустили, а продавцы угостили мороженным. Директор парка клянется – итальянский аттракцион «Галактика» 2007 года выпуска был в идеальном состоянии. Но следователи закрыли его и назначили проверку, возбудив уголовное дело. В истории разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

Девочки получили травмы на американских горках. Фото: Артем Махутов

КРОВИ НЕ БЫЛО

Инцидент случился вечером 8 июня в Центральном парке Новосибирска. Около 20:00 две девочки 8 и 11 лет решили покататься на аттракционе «Галактика» - единственная мини-версия американских горок в Новосибирске. Родители купили билеты, девочки сели, пристегнулись и поехали.

- Во время движения девочки в возрасте 6-ти и 11-ти лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели. В результате дети получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь, – сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Установленный в 2007 году аттракцион закрыли на проверку. Фото: Артем МАХУТОВ

Очевидцы же говорят, что в больницу уехала только младшая подружка. Старшую встретил продавец мороженого:

- Зашла девочка с родителями, ни крови, ни повязок не было. Она была грустная, попросила лед, я дал и угостил ее мороженым. У нее поднялось настроение, они с родителями пошли дальше, – рассказал КП-Новосибирск продавец мороженого напротив.

Посетители стоят в очереди на другие аттракционы. Фото: Артем МАХУТОВ

КТО ВЛАДЕЛЕЦ ГОРОК?

Работники администрации парка пояснили – на место сразу вызвали скорую помощь. Сам аттракцион «Галактика» работает в парке с 2007 года – его заказывали в Италии. Нынешним владельцем является компания ЗАО «Оптосиб», которая специализируется на аренде других аттракционов. В руководстве Центрального парка отметили, что горки были исправны:

- Это аттракцион арендатора, он в идеальном состоянии, со всеми документами, заключениями и освидетельствованиями. Сегодня ещё раз по случаю всё подняли, проверили. Оператор задействован, проводится проверка систем для выявления причин, - рассказал КП-Новосибирск директор Центрального парка Сергей Филев.

Следователи проводят проверку. Фото: Артем МАХУТОВ

Следователи СРК выехали на место и закрыли аттракцион для проведения проверки и возбудили уголовное дело по статье 238 УКР РФ «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Также прокурор Центрального района выезжал на место и назначил проверку по факту травм детей.

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