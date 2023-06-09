В СК возбудили уголовное дело после того, как две девочки пострадали на аттракционе в Новосибирске. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как двое детей пострадали на аттракционе. Произошел инцидент в Центральном парке.

– Предварительно установлено, вечером 8 июня 2023 года в парке развлечений в Центральном районе города Новосибирска во время движения аттракциона девочки в возрасте 6-ти и 11-ти лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели. В результате дети получили различные травмы. Их доставили в больницу, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Известно, что возбудили дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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