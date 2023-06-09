Резко затормозил аттракцион: в Новосибирске двое детей получили травмы в Центральном парке

Двое детей получили травмы на аттракционе «Галактика» в Центральном парке Новосибирска. Фото: прокуратура НСО

Двое детей получили травмы на аттракционе «Галактика» в Центральном парке Новосибирска. Все произошло из-за резкого торможения, сообщили в региональной прокуратуре.

Несовершеннолетние пришли в парк 8 июня. Захотели прокатиться на горке, и во время торможения вагончика ударились о поручень.

− У детей ушибы мягких тканей и грудины, а также ссадины, − уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Центрального района начала проверку по данному факту. На место выезжал прокурор.

Сам аттракцион закрыли на период проведения проверочных мероприятий.

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