Резко затормозил аттракцион: в Новосибирске двое детей получили травмы в Центральном парке

Двое детей получили травмы на аттракционе «Галактика» в Центральном парке Новосибирска. Фото: прокуратура НСО
Двое детей получили травмы на аттракционе «Галактика» в Центральном парке Новосибирска. Все произошло из-за резкого торможения, сообщили в региональной прокуратуре.
Несовершеннолетние пришли в парк 8 июня. Захотели прокатиться на горке, и во время торможения вагончика ударились о поручень.
− У детей ушибы мягких тканей и грудины, а также ссадины, − уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Центрального района начала проверку по данному факту. На место выезжал прокурор.
Сам аттракцион закрыли на период проведения проверочных мероприятий.
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