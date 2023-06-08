Убили из-за пылесоса и пледа: налетчики до смерти забили жителя Новосибирска тростью его матери

Андрея Колчанова и Никиту Радецкого суд признал виновными в убийстве с особой жестокостью и групповом разбое. Их подельник отделался условным сроком. Фото: Мария НОВИКОВА

Трое новосибирцев выслушали приговор за кражу, убийство мужчины и избиение его слепой матери. Двоим грозил пожизненный срок, поэтому в своей невиновности они попытались убедить присяжных-заседателей. Но непрофессиональные судьи в их версию не поверили.

Как следует из материалов дела, год назад квартиру на улице 2-й Ольховской обокрали Александр Шестаков и Никита Радецкий: вынесли 2 монитора, 2 пульта, системный блок, телевизор. Через пару дней в дом, где жила пенсионерка и ее взрослый сын, налетчики отправились уже другим составом. Радецкий взял на дело рецидивиста со стажем Андрея Колчанова. Оба были пьяны, а продолжать банкет оказалось не на что. На этот раз в квартире оказались хозяева – 55-летний Владимир Пух и его 85-летняя слепая мать. Отморозки стали избивать мужчину тростью его матерью, далее в ход пошел нож.

- Ему нанесли не менее 108 ударов, - пояснили корреспонденту КП-Новосибирск обстоятельства дела в региональном управлении СКР. Досталось и беспомощной незрячей пенсионерке: - Ей нанесли не менее 21 удара.

Добычей преступников на этот раз стали пылесос и плед, общей стоимостью 4 тысяч рублей. 55-летний Владимир Пух умер в больнице. Его мать - инвалид по зрению Тамара Гавриловна - до суда тоже не дожила. Сказались полученные травмы и переживания из-за потери сына. Присяжные единогласно признали всех троих фигурантов виновными в преступлениях.

- Радецкий и Колчанов признаны виновными в совершении разбойного нападения и в ходе разбойного нападения убийства. Радецкий и Шестаков также признаны виновными в тайном хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, - рассказала журналисту КП-Новосибирск старший прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Ирина Балаганская.

Александра Шестакова обвиняли только в краже. Он единственный из криминального трио, кто полностью признал вину. Его подельник Никита Радецкий на скамье подсудимых также оказался впервые. А вот за плечами Колчанова уже несколько ходок за имущественные преступления. Новый эпизод он совершил в период непогашенной судимости.

Андрея Колчанова и Никиту Радецкого суд признал виновными в убийстве с особой жестокостью и групповом разбое. Одному дали 19 лет строгача, второму - 17. Их подельник Александр Шестаков, которого даже не помещали в СИЗО на время следствия, отделался условным сроком. Ближайший год ему придется отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и не преступать закон.

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