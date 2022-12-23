В Новосибирске до суда дошло дело трех мужчин за жестокое убийство и разбой

Сибиряки обвиняются по статьям 105 УК РФ за убийство, 162 УК РФ за разбой и 158 УК РФ за кражу. Фото: СК по НСО

До суда дошло дело трех новосибирцев, вломившихся в дом к 55-летнему мужчине и его 85-летней слепой матери. Сначала они только обворовали пожилых людей. Но на следующий день вернулись и потребовали еще денег. В этот же день они жестоко убили 55-летнего мужчину и избили его мать.

— Днем 7 июня 29-летний и 37-летний обвиняемые проникли в квартиру, в которой проживал 55-летней потерпевший и его 85-летняя мать, и обокрали их, забрав системный блок, два монитора, телевизор и два пульта дистанционного управления, общей стоимостью более 20 тысяч рублей, — рассказали в региональной прокуратуре.

Однако награбленного оказалась мало. на следующие сутки 29-летний злоумышленник уже с другим подельником — 35-летним мужчиной, повторно пришли к потерпевшим, потребовав денег. Они избили мужчину сначала ногами и руками, потом схватились за трость, нанеся не менее 107 ударов. Один раз мужчину пырнули. Также не менее 21 удара они нанесли пожилой матери. После расправы обвиняемые забрали пылесос и тканевый плед на сумму более 4 тысяч рублей и ушли.

Пострадавший 55-летний мужчина через некоторое время скончался в больнице, его 85-летняя мать до сих пор проходит лечение.

По сообщению СК, в зависимости от роли и степени участия сибиряки обвиняются по статьям 105 УК РФ за убийство, 162 УК РФ за разбой и 158 УК РФ за кражу. Один из мужчин полностью признался в содеянном.

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