«Били руками, ногами, тростью»: трех новосибирцев отправили в колонию за нападение на мужчину и его слепую пожилую мать

Трех новосибирцев отправили в колонию за жесткое убийство 55-летнего мужчины и избиение его 85-летней слепой матери. Фото: СУ СКР по НСО

Трех новосибирцев отправили в колонию за жесткое убийство 55-летнего мужчины и избиение его 85-летней слепой матери. Они вломились к ним в квартиру, чтобы ограбить, но ситуация приняли куда более ужасный оборот.

— По данным следствия и суда, ночью в начале июня 2022 года 29-летний и 35-летний осужденные пришли в квартиру к потерпевшим в Кировском районе Новосибирска. Они стали требовать от мужчины деньги, избивая его руками, ногами, деревянной тростью и неустановленным колюще-режущим предметом. Было нанесено не менее 108 ударов в жизненно-важные органы, — рассказали в областном Следственном комитете. — Также вымогатели избили слепую 85-летнюю мать мужчины. А после этого вынесли из квартиры имущества на 4 тысяч рублей и скрылись.

От полученных травм мужчина скончался, а его мать осталась жива. Позже выяснилось, что за несколько дней до случившегося 29-летний и 37-летний мужчины уже проникали в квартиру мужчины с матерью и забрали оттуда вещей на сумму более 20 тысяч рублей.

Судили сибиряков сразу по трем уголовным статьям: за убийство, разбой и кражу. Один из них получил условный срок, а двое — от 17 до 19 лет колонии строгого режима.

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