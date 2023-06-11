«Она вылетела с мотоцикла на дорогу»: в Новосибирской области в смертельном ДТП погибла мать пятерых детей

В ДТП погибла многодетная мать. Фото: осавтоинспекция по НСО/соцсети

В Новосибирской области в смертельном ДТП погибла мать пятерых детей. ДТП произошло вечером 10 июня на территории Мошковского района. 36-летний водитель ехал за рулем мотоцикла. Его пассажиркой была 26-летняя Женя*.

- Они ехали со стороны станции Мочище в сторону жилого поселка «Микрорайон Светлый», — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Как рассказала КП-Новосибирск подруга погибшей, мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение.

- Женя ехала со знакомым. Он не справился с управлением, ударился о поребрик, и она вылетела с мотоцикла. У нее осталось пять детей. Самому маленькому два месяца исполнилось недавно, — рассказала КП-Новосибирск подруга Евгении

Как удалось выяснить сотрудникам Госавтоинспекции, водитель мотоцикла был пьян. По словам знакомых Евгении, она ехала на отдых.

- Мужу ее сейчас очень тяжело. Сейчас надо готовится к похоронам, — уточнила женщина. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, что 10 июня произошло еще одно смертельное ДТП с участием пьяного водителя. В Черепановском районе столкнулись две иномарки «Хонда» и «Мазда». В результате ДТП погибло три человека.

*имя женщины изменено по этическим соображениям.

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