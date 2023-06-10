В Новосибирской области «Хонда» выехала на встречку и столкнулась с «Маздой»: погибли три человека

В Черепановском районе Новосибирска в ДТП погибли три человека. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась днем в субботу, 10 июня. В аварии с двумя иномарками погибли три человека.

— Около 15: 25 в Черепановском районе 30-летний водитель автомобиля «Хонда» ехал по трассе Дорогино-Запрудный в сторону поселка Запрудный. Выехав на встречку он столкнулся с автомобилем «Мазда» за рулем которого был 61-летний водитель, — рассказали в областном МВД.

По факту ДТП проводит проверку прокуратура. Фото: ГУ МВД по НСО

В аварии погибли два пассажира «Хонды»: мужчины 72 и 45 лет, а также пассажир «Мазды», личность которого сейчас устаналивается. Водитель «Мазды» также получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.

— По результатам освидетельствования у водителя «Хонды» установлено состояние опьянения-1, 073 мг/л в выдыхаемом воздухе. Также выяснилось, что мужчина не имеет водительских прав, — пояснили в МВД.

Водитель "Хонды" сел за руль пьяным и без прав. Фото: ГУ МВД по НСО

На месте аварии работает экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Проверку по данному факту проводит также прокуратура.

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