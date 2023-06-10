В Новосибирской области в ДТП погибла 27-летняя пассажирка мотоцикла

В Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась вечером в субботу, 10 июня.
— Примерно в 19:50 36-летняя женщина будучи нетрезвой села на мотоцикл «Рейсер» и поехала по трассе Мочище-Локти в сторону поселка «Микрорайон Светлый». На 5 километре она наехала на ограждение, из-за чего с мотоцикла упала ее 27-летняя пассажирка, — рассказали в областной Госавтоинспекции.
Пассажирка мотоцикла скончалась. На месте работает экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося уточняются.
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