В Новосибирской области в ДТП погибла 27-летняя пассажирка мотоцикла

В Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась вечером в субботу, 10 июня.

— Примерно в 19:50 36-летняя женщина будучи нетрезвой села на мотоцикл «Рейсер» и поехала по трассе Мочище-Локти в сторону поселка «Микрорайон Светлый». На 5 километре она наехала на ограждение, из-за чего с мотоцикла упала ее 27-летняя пассажирка, — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Пассажирка мотоцикла скончалась. На месте работает экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося уточняются.

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