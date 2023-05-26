«Довели до слез, мне до сих пор обидно»: в Новосибирске выпускницу выгнали с последнего звонка, назвав заразной

Школьницу выгнали с праздника последнего звонка в лицее имени Пушкина. Фото: Никита МАНЬКО // Дмитрий МЕТЕЛКИН

В Новосибирске выпускницу Инну* выгнали с последнего звонка. Два года назад старшеклассница перенесла ковид. А после врачи заподозрили у нее туберкулез и оперативно поставили на учет. Чуть позже, по словам мамы школьницы, провели новые обследования, которые подтвердили, что она здорова. Но было уже поздно: снять девочку с учета оказалось делом очень сложным. В результате Инна пропустила линейку 1 Сентября, а теперь ее выгнали и с последнего звонка. Об испорченном последнем годе обучения - в материале КП-Новосибирск.

Школьницу отказались пускать на 1 сентября и год она училась дома. Фото: Никита МАНЬКО

ЗАБОЛЕЛА КОВИДОМ И ПРОПУСТИЛА ГОД

Все началось с того, что старшеклассница Инна заболела коронавирусом в октябре 2021 года. Девочка перенесла болезнь на ногах. А после, летом 2022 года, у нее начался бронхит, из-за которого ее и отправили делать снимок легких. Фтизиатру не понравился результат, и Инну поставили на учет в тубдиспансер. Как говорят родители, это произошло молниеносно, без их ведома. Никто не предлагал сдать дополнительные анализы, пройти дообследование.

- Логика у них такая: сначала мы вас поставим на учет, а уже дальше вы доказывайте обратное и делайте что хотите. А снять ребенка с учета оказалось очень и очень сложно. Дело было летом, как раз длинные каникулы. Мы оперативно сдали в горбольнице все анализы, тест манту и более современный вариант - диаскинтест, нигде не было и намека на туберкулез. Ох и носились мы с этими анализами… Да и сами ведь перепугались за дочь, но пульмонолог и фтизиатр нам объяснили: на первом рентгене легких видны кальцинаты, образовавшиеся после ковида, со временем они рассосутся. В горбольнице в итоге дали справку, что дочь здорова, - рассказала КП-Новосибирск мама школьницы.

Но 1 сентября выяснилось, что девочка продолжает стоять на учете в тубдиспансере. Инна пришла на линейку в школу, а ей сообщили, что не могут допустить к занятиям. Старшеклассница вернулась домой в слезах.

- Мы тогда обратились с жалобой в минздрав. Состоялась встреча с врачами из тубдиспансера. Они уверяли, что дочка чуть ли не при смерти, справку из горбольнцы в расчет брать не хотели, - продолжает мама девочки. - И настаивали на госпитализации. Я не понимаю, зачем здорового ребенка класть в тубдиспансер. Чтобы она там точно туберкулез подхватила?

Девочка нарядилась и хотела выйти с классом, но ее оттеснили и вывели за руку. Фото: Никита МАНЬКО

ГОД УДАЛЕНКИ

Инну перевели на домашнее обучение. Родители надеялись, что через полгода девочку все-таки автоматически снимут с учета, а когда этого не случилось, подали иски о компенсации морального вреда к туберкулезной больнице и лицею имени А. С. Пушкина, куда девочку продолжали не пускать в класс.

- Итоговое сочинение дочь писала в школе, но ее отсадили от всех и вывели через черный ход, - уточнила КП-Новосибирск мама девочки.

Родители надеялись решить вопрос в суде до последнего звонка и выпускного дочери. Но этого не случилось: сейчас судебный процесс на стадии экспертизы, суд как раз пытается установить точный диагноз школьницы.

- Есть справка, полученная в августе 2022 года из горбольницы, что девочка здорова. Также с октября по март она каждый месяц сдавала анализы в частных клиниках: флюорография и диаскинтест также подтверждают, что туберкулеза нет. Всего сдано около 20 анализов, - отмечает юрист семьи Владимир Захаров. - Сейчас вся медицинская документация по решению суда находится на экспертизе в Алтайском крае.

Выпускницу не пустили в актовый зал, где праздник продолжился. Фото: Никита МАНЬКО

«ОБИДНО, НО ТЕПЕРЬ СТАНУ ЮРИСТОМ»

Инна тоже очень хотела попасть на свой последний звонок. И несмотря на то, что решения суда еще нет, попыталась прийти в школу.

- Я пришла на линейку, сначала долго искала свою ленту выпускника. Затем встала с классом на улице, но ко мне подошла глава попечительского совета и за руку вывела с линейки. Ко мне тут же подошла и завуч, сказала, мол, я заразная и опасна для окружающих, что не имею права находиться там без справки от фтизиатра из тубдиспансера. Все это было на глазах родителей, одноклассников... Довели до слез, мне до сих пор обидно, - призналась КП-Новосибирск Инна. - Одноклассники весь год держали рот на замке, будто ничего не замечали. И тут тоже не заступились. Теперь буду сдавать ЕГЭ и добиваться справедливости в суде. Одно хорошо: эта история помогла мне выбрать профессию, буду поступать на юриста.

ПОЗИЦИЯ ШКОЛЫ

«Извинились и объяснили риск»

Директор школы сообщила, что выпускница не имела справки для допуска к занятиям, поэтому ее и не могли к ним допустить.

- Не могу сказать, что все прошло идеально. Мы вынуждены были извиниться перед родителями ученицы, подошла председатель нашего попечительского совета и объяснила риск. У нас маленький актовый зал, и мы не могли пригласить девочку туда, - объяснила КП-Новосибирск директор педагогического лицея имени А. С. Пушкина Галина Коротько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске выпускницу лицея после перенесенного ковида не пустили в зал во время последнего звонка

По словам мамы девушки, дочка расстроилась и заплакала (подробнее)

Выпускница новосибирского Пушкинского лицея пожаловалась, что ее не пускают на последний звонок из-за перенесенного ковида

Ее родители обратились в суд (подробнее)