Выпускница новосибирского Пушкинского лицея пожаловалась, что ее не пускают на последний звонок из-за перенесенного ковида

Выпускница одиннадцатого класса Пушкинского лицея в Новосибирске пожаловалась на то, что ее отказываются пускать на последний звонок. Фото: Алексей Метелкин

Выпускница одиннадцатого класса Пушкинского лицея в Новосибирске пожаловалась на то, что ее отказываются пускать на последний звонок. Связано это, по словам самой девочки, с перенесенным ею с 2020 по 2021 год коронавирусом.

— По решению медицинского учреждения экзамены девочка сдавала на дому в индивидуальном порядке. Необходимого документа о том, что она допущена до занятий нам не предоставили. Позиция школы в этом вопросе отражает интересы других детей, о здоровье которых мы думаем, — пояснила КП-Новосибирск директор НГПЛ имени А. С. Пушкина Галина Коротько.

Директор также отметила, что семья ученицы обратилась по данному вопросу в суд. Судебный процесс приостановлен для уточнения диагноза.

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