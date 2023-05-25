В Новосибирске выпускницу лицея после перенесенного ковида не пустили в зал во время последнего звонка. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске в Пушкинском лицее 25 мая прошел последний звонок. На мероприятие пришла и выпускница, которую не пускали в школу после перенесенного ковида. Ранее девушка заявила, что ее не хотели пускать на мероприятие.

– Девочку пустили на последний звонок, но не пустили внутрь, в актовый зал, по санитарным нормам. Последний звонок был на улице, она в нём участвовала с детьми. Девочка с ленточкой стояла, была в кругу выпускников, – передал корреспондент КП-Новосибирск.

Как сообщила КП-Новосибирск директор лицея Галина Коротько, перед родителями девочки извинились за то, что школьницу не пустили в зал.

– В малый актовый зал мы не могли ее пригласить, – сказала директор.

Мама выпускницы сообщила, что дочку расстроило случившееся. Она ушла с праздника в слезах. При этом другие ученики, и их родители поддержали девочку.

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