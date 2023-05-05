Ночная репетиция Парада Победы в Новосибирске 5 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Репетиция будет на площади Ленина.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Ночная репетиция Парада Победы в Новосибирске 5 мая 2023 - один из самых ярких моментов подготовки к празднованию Дня Победы. Корреспонденты КП-Новосибирск проведут прямую онлайн-трансляцию мероприятия, так что даже если у вас не получится побывать в центре города, вы узнаете обо всем самом интересном из нашей подборки.
Репетиция начнется в 20.00 на площади Ленина. Дороги будут перекрыты уже с 18.30. До 22.30 движение на 20 улицах города будет ограничено.
Уважаемые читатели, если вы хотите присоединиться к нашей онлайн-трансляции, то присылайте ваши фото и видео на наш WhatsApp/Viber: 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем.
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