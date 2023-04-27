«Тело за 13 лет так и не нашли»: начальника охраны музея обвили в убийстве полицейского

Начальника службы безопасности музея задержали по делу об убийстве полицейского 13 лет назад. Фото: СУ СКР по Иркутской области //Источник КП-Новосибирск

В Новосибирске следователи задержали начальника отдела безопасности Новосибирского художественного музея прямо на рабочем месте. Тот только и успел сказать: «Ребята, вы чего?» Мужчину подозревают в заказном убийстве бывшего сотрудника ППС в Братске, преступление было совершено почти 13 лет назад. Следствие считает, что нынешний музейный работник раньше был исполнителем грязного дела. А сам заказчик сейчас находится в федеральном розыске. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

Тело пропавшего так и не нашли. Фото: СУ СКР по Иркутской области

НАШЛИ ТОЛЬКО СГОРЕВШИЙ АВТОМОБИЛЬ

Чтобы понять, зачем следователи нагрянули в Новосибирский художественный музей, надо вернуться на 13 лет назад в город Братск. Там в 2010 году пропал бывший сотрудник полка ППС спецназначения 33-летний Олег. В ночь на 26 июня мужчина отъехал от здания у театрально-концертного центра «Братск-АРТ». Через двое суток его сожженный автомобиль нашли в лесу возле очистных сооружений Братска. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, но тело пропавшего так и не нашли.

Через 6 лет поисков Олег был признан погибшим. О пропавшем известно, что он всю жизнь был при погонах. Воевал в Чечне, имел награды, потом устроился в патрульно-постовую службу. Его жена осталась одна с семилетним сыном.

- Это был честный, порядочный полицейский, любящий отец. После школы Олег ушел служить в армию, попал в Чечню. Участвовал в боевых действиях, получил орден Мужества. Затем вернулся в Братск, служил в ОМОНе, ездил в командировки в Чечню. После расформирования братского ОМОНа - в бригаде ППС спецназначения. Достойно выслужил минимальный стаж и ушел из правоохранительных органов, - рассказали КП-Новосибирск близкие родственники пропавшего. - 13 лет мы жили в безызвестности, теперь надо заново переживать горе. Но это и радость - есть надежда на справедливое расследование.

В 2013 году дело попало под контроль ФСБ, появились новые подробности: среди подозреваемых оказались бывшие сотрудники спецподразделений города Братска. Следователи назвали предполагаемым заказчиком преступления Игоря Абанина - бизнесмена и общественного деятеля, которого СМИ называли криминальным авторитетом. По одной из версий, мотивом мог стать конфликт и драка Олега с сыном заказчика. 6 апреля бизнесмена объявили в федеральный розыск, а затем задержали двух из трех предполагаемых исполнителей - в Иркутске и Братске.

Следователи объявили в федеральный розыск предполагаемого заказчика. Фото: СУ СКР по Иркутской области

«Я В ШОКЕ, РЕБЯТА»

Дни сегодняшние, Новосибирск. 23 апреля в художественный музей пришли трое оперативников и следователь. Николая - начальника отдела безопасности - задержали прямо на рабочем месте. В кабинете ему предъявили обвинение в соучастии в заказном убийстве в городе Братске, совершенном в 2010 году.

- Это бред полный. Я в шоке вообще. Ребята, вы чего? - сказал задержанный.

Следователи задержали подозреваемого для этапирования в Иркутскую область и начали обыск в его жилье. Директор Новосибирского художественного музея комментировать задержание сотрудника не стала.

Сотрудник безопасности был задержан на рабочем месте. Фото: Источник КП-Новосибирск

БЫЛ ДЕТЕКТИВОМ?

Задержанный в Новосибирске Николай раньше служил в братском СОБРе, сообщил источник КП-Новосибирск. Помимо этого, полный тезка задержанного был учредителем и руководителем частного детективного агентства «Лунный свет» в Братске. Компания просуществовала с 2012 по 2015 год и была ликвидирована.

Также мы нашли в Братске другого частного детектива, который поделился своим видением того, как раньше функционировали подобные агентства.

- Я слышал, что было такое агентство в Братске. На сегодня частных детективов у нас почти нет, и я сомневаюсь, что они раньше нормально функционировали. Заказов как таковых очень мало, слежка результатов не дает, ведь в маленьких городах «срисовать» машину детективов очень легко. Скорее, агентство формально было открыто как детективное, но занималось охранной деятельностью. Возможно, это нужно было для привлечения бизнесменов, для «крышевания» пенсионеров силовых структур. Многие бывшие собровцы уходят по линии безопасности в мелкие конторы. Возможно, ваш герой не исключение, - предположил в беседе с КП-Новосибирск частный детектив из Братска Дмитрий.

Как бы то ни было, расследование только началось, виновен ли бывший детектив, скажет уже суд.

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