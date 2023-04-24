Главу службы безопасности новосибирского музея задержали спустя 13 лет по делу об убийстве экс-милиционера

В Новосибирске сотрудника службы безопасности музея задержали по делу об убийстве. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Начальника службы безопасности Новосибирского художественного музея арестовали по обвинению в заказном убийстве экс-милиционера в Братске. Преступление случилось еще в 2010 году. Уголовное дело было приостановлено, но позже его возобновили по материалам иркутского ФСБ.

— По версии следствия, в июне 2010 года в Братске было совершено заказное убийство бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Киллеры застрелили мужчину из пистолета с глушителем, после чего избавились от следов преступления. Тело и автомобиль убитого марки «ВАЗ 21099» сожгли в лесу. После совершения убийства исполнители получили от заказчика 1, 5 миллиона рублей, — сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Слева - сгоревшая машина убитого сотрудника ППС, справа - разыскиваемый заказчик убийства Игорь Абанин. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Сотрудники ФСБ вышли на след подозреваемых, ими оказались трое мужчин в возрасте от 53 до 55 лет. В апреле 2023 года их задержали в Иркутске, Братске и Новосибирске.

Как пояснил КП-Новосибирск источник, задержанный в Новосибирске как и являлся сотрудником музея. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Установлен был и заказчик преступления — 53-летний Игорь Иннокентьевич Абанин. Сейчас он в федеральном розыске. Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону доверия следственного управления: 8 (3952) 20-46-54 либо в полицию по телефону: 02 (102).

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