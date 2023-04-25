Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 апреля 2023 9:10

Появилось видео задержания главы службы безопасности новосибирского музея, обвиняемого в заказном убийстве экс-милиционера

Преступление было совершено еще 13 лет назад
Анастасия ХРОМЫХ
Главу службы безопасности новосибирского музея задержали по обвинению в заказном убийстве. Фото: стоп-кадр из видео, предоставленного источником

Главу службы безопасности новосибирского музея задержали по обвинению в заказном убийстве. Фото: стоп-кадр из видео, предоставленного источником

Недавно стало известно об аресте начальника службы безопасности Новосибирского художественного музея. В распоряжении КП-Новосибирск оказалось видео с моментом задержания мужчины, которого обвиняют в заказном убийстве экс-милиционера.

Преступление было совершено еще 13 лет назад в городе Братске Иркутской области. Киллеры застрелили бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. После этого тело и автомобиль мужчины сожгли.

Заказчиком выступил 53-летний Игорь Абанин. Сейчас он находится в федеральном розыске.

Как сообщил КП-Новосибирск источник, заказчик решил избавиться от ППСника из-за личной неприязни. Мужчина якобы избил сына Абанина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber