«Сидел у дороги, еле живой»: новосибирские волонтеры спасают медвежонка, найденного на трассе в Кемеровской области

Новосибирские волонтеры спасают медвежонка, которого нашли на трассе в Кемеровской области. Фото: предоставлено Дмитрием Шаховым

Новосибирские волонтеры спасают медвежонка, которого нашли на трассе в Кемеровской области. Малыша, сидевшего одного прямо около проезжей части, заметил один из автомобилистов.

— Я ехал по трассе, когда увидел на обочине медвежонка. Он был один, без мамы, уже едва живой. Я его на руки взял, отнес в машину и повез домой. Там мы медвежонка отогрели, покормили детской смесью из бутылочки. Он пробыл у нас где-то неделю, пока я искал кого-то, кто сможет нам помочь. Увидел историю про цирковых медведей, которых спасают в Новосибирске, связался с Дмитрием Шаховым — председателем новосибирского отделения «Всероссийского общества охраны природы». И повез медвежонка к нему, — рассказал КП-Новосибирск Артем, нашедший медвежонка.

Уже начавшего идти на поправку малыша Артем привез в Новосибирск прямо в день общегородского субботника — 22 апреля. Дмитрий в тот день вместе с другими жителями района наводил порядок на озере Юго-Западном.

Малыша случайно заметил на трассе один из автомобилистов. Фото: предоставлено Дмитрием Шаховым

— Медвежонку всего три месяца, когда его привезли, он был очень напуган. Конечно, он же совсем как ребенок, оставшийся без мамы. Я связался с местными зоозащитниками, которые профессионально занимаются спасением диких животных и их последующим устройством в природе. Они должны были передать информацию об этом медвежонке в минприроды, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Шахов.

Но, увы, как пояснили КП-Новосибирск зоозащитники, вернуть мишку в природу уже нельзя. Он слишком много времени провел с людьми.

— Увы, за эту неделю, которую медвежонок провел с людьми, он, грубо говоря, стал ручным. Его кормили из бутылочки, держали на руках. Он привык к людям, и теперь жить среди диких животных не сможет, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Стася. — Теперь это только зоопарк или какой-то центр, где занимаются содержанием таких животных.

Пока медвежонок находится на передержке у волонтеров, региональное минприроды занимается оформлением документов. Прежде, чем решить, куда он будет дальше направлен, малыша нужно будет показать ветеринару.

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