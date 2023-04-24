В Новосибирске на общегородском субботнике спасли 3-месячного медвежонка

В Новосибирске общегородском субботнике спасли 3-месячного медвежонка. Фото: Дмитрий Шахов
В Новосибирске общегородском субботнике спасли 3-месячного медвежонка. Его нашли на обочине трассы в Кемеровской области, а потом уже отправили в НСО.
— Мужчина, который его подобрал, связался со мной, и передал мне этого медвежонка. Так получилось, что привезли его к нам во время общегородского субботника, — рассказал КП- Новосибирск председатель новосибирского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Дмитрий Шахов.
Сейчас медвежонка передали местным волонтерам, у которых он находится на передержке. Решать его судьбу будут в областном минприроды.
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