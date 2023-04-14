В деле об убийстве школьника на новосибирском пляже «Бумеранг» появилось интимное фото: из-за него и зарезали подростка

Ивана обвиняют в убийстве школьника. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области/Мария НОВИКОВА/Соцсети

5 лет назад в Новосибирске на пляже «Бумеранг» жестоко убили 16-летнего подростка из Кемерова. Летом 2018 года он приехал с другом и его семьей отдохнуть на берегу Обского моря. Утром 28 июля подросток пошел в туалет, а вернулся в домик истекая кровью. Неизвестный нанес ему четыре удара в шею чем-то острым. Спасти паренька не удалось. Он так и не успел рассказать, кто это сделал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На то, чтобы найти подозреваемого - охранника кемпинга, сбежавшего в Калининград, им понадобилось 3 года.

«Я ДУМАЛ, ЧТО ТЫ ИХ СФОТАЛ»

Что же удалось выяснить следствию? Конфликт между школьником и 18-летним охранником Иваном Прудниковым случился накануне убийства. Подросток вместе с другом заметил ночью в прибрежном парке милующуюся парочку. Это были Иван Прудников и некая девушка.

Школьники сфотографировали интимный момент на телефон и убежали, а ранним утром один из них пошел в туалет. Он случайно пересекся с охранником и, видимо, решил подшутить над ним, вспомнив события ночи и рассказав о съемке. Итогом стало убийство. Такова версия следствия.

- Работники правоохранительных органов уверены, что преступление было совершено спонтанно. Конфликт был на бытовой почве. Люди друг друга не поняли. Парень схватился за металлический предмет и ударил подростка, - рассказал КП-Новосибирск Виталий Чернов, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью.

- А что это был за предмет?

- Предположительно, стамеска.

Орудие убийства найти не удалось, а вот причину конфликта - фотографии интимного характера - обнаружили в телефоне школьника. Подростки запечатлели свидание охранника с девушкой. По делу она проходит как свидетель.

Фотография появилась в распоряжении редакции КП-Новосибирск. По большому счету, она представляет собой черный квадрат, на котором практически ничего нельзя разглядеть. Кадр обнаружен в переписке друга убитого с некой девушкой.

- Я думала, ты их сфотал, - пишет девушка.

- Ну, - отвечает парень.

ДЕЛО РАССМОТРЯТ ЗАНОВО

Судьбу охранника Ивана решают присяжные в Советском районном суде. Ранее бывший охранник во всем признался, но позже отказался от своих показаний. Дело шло к концу, и приговор Прудникову должны были огласить в конце марта - начале апреля, но все пошло не по плану. 29 марта коллегию присяжных расформировали.

- Присяжные вынесли вердикт, передали лист судье, после этого она ушла в совещательную комнату и сказала, что заседание состоится 29 марта, - пояснил КП-Новосибирск Вячеслав Бузюргин, адвокат Ивана Прудникова. - Четверо присяжных в назначенный день не явились. Суд не стал их дожидаться, распустил коллегию и постановил рассматривать дело по новой.

Заседание назначено на 16 мая. Как стало известно КП-Новосибирск, новую коллегию для него еще не сформировали.

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