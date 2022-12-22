«Отец и мать не хотят видеться, винят друг друга»: родители устроили раздельные поминки по детям, погибшим в пожаре

Квартира+дети: Дети были дома одни. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»/соцсети

В Новосибирске простились с детьми, погибшими на пожаре в Первомайском районе. Напомним, трагедия произошла 20 декабря. В пятиэтажке на улице Грунтовая загорелась квартира. Приехвашие на место пожарные вытащили из квартиры двухлетнего мальчика и годовалую девочку. Спасти их не удалось.

Позже выяснилось, что малыши были в квартире одни. По предварительной информации, мама детей была на работе и оставила их с няней — это была ее подруга. Няня закрыла малыщей дома одних и ушла в салон красоты на ресницы, перед этим она звонила родителям, говорила, что ей надо уйти. Но родители не смогли приехать.

В день трагедии мама погибших детей написала в соцсетях трогательный пост.

- Я буду любить вас вечность, любимые мои крошки. Никогда вас не забуду. Вы всегда в моем сердце.

Сегодня детей похоронили на Гусинобродском кладбище. Но, как говорят знакомые семьи, «отец и мать не хотят друг друга видеться, винят друг друга».

- Поминки будут у всех отдельно. Мама детей сама по себе, а их отец – сам по себе, - рассказала КП-Новосибирск знакомая семьи.

Из-за чего произошел пожар пока неизвестно. По предварительной информации, первым загорелся диван, на котором сидели дети.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетних». К делу так же подключилась региональная уполномоченная по правам ребенка и областная прокуратура.

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