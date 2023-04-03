«Ей подсыпали порошок»: мать погибшей на вписке 19-летней девушки рассказала о возможной причине смерти

19-летняя девушка умерла после вечеринки в ночном клубе. Фото: предоставлено родственниками погибшей.

В Новосибирске 19-летняя девушка скончалась на вписке у подруги после ночного клуба. Следственный комитет проводит проверку, а родные считают, что в трагедии может быть криминальный след. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Накануне гибели 19-летняя девушка поехала с подругой в ночной бар «Доски», пила там вино и шоты. Родные рассказывают, что к девушкам подошли знакомиться парни, предложили угостить вином. Девушка выпила два бокала, а ее подруга отказалась. Вечеринка продолжалась до утра, но около 8 часов девушке стало плохо.

- Дочь пила коктейли, выпила энергетик, потом сказала подруге, что какой-то неизвестный подсыпал ей в вино порошок. Ей стало плохо, подруга повезла ее к себе домой, - рассказала КП-Новосибирск мама погибшей. - У дочери эпилепсия с рождения, на днях у нее были судороги. Она пила лекарства, а после этого выпила алкоголь, энергетик и этот бокал со странным порошком. Я думаю, из-за всего выпитого, энергетиков и порошка у нее был приступ.

Незнакомцы угостили девушку в ночном клубе алкоголем, раньше девушка страдала от эпилепсии. Фото: Предоставлено родственниками погибшей

Девушка заночевала у подруги - в общежитии на улице Кирзаводской. Около 8 часов утра ей стало хуже. Подруга увидела, что у той пошла пена изо рта, а сосед вызвал скорую. Врачи приехали, сделали укол и забрали девушку. Смерть наступила в 10.40.

- У дочки пошла судорога. Как я поняла, если вовремя не ввести реланиум или другой противоанафилактический препарат, то человек может задохнуться. Меня просто поразило, что никто не вызвал скорую сразу. Надо было ей желудок промывать и капельницу ставить, - уверена мама погибшей. - Подружка не выходит на связь. Может, что-то скрывает.

19-летняя девушка родилась в Кызыле, в Новосибирск приехала полгода назад. Мама погибшей говорит, девушка всегда была самостоятельной, работала продавцом в магазине и присылала деньги домой. У нее есть маленькая дочка, которую воспитывает бабушка.

- Она старалась зарабатывать - каждый месяц присылала по 14 тысяч рублей на детский сад и деньги на питание. Мечтала купить автомобиль и накопить на учебу, - призналась КП-Новосибирск мама погибшей. - Судмедэксперты сделали все анализы, может получится установить, что именно дочери подмешали в бокал. Подробное заключение врачей будет готово через месяц. Тогда следователи примут решение, возбуждать ли уголовное дело. Спасибо неравнодушным людям, жителям Тувы, что помогли собрать 40 тысяч рублей для отправки тела дочери в Туву. Прощание будет 5 апреля. Мы вернемся в Новосибирск через месяц и будем разбираться в истории с порошком, просто так не оставим…

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