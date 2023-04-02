«Лицо опухшее, на носу кровь»: в Новосибирске 20-летняя девушка умерла на вписке после ночного клуба

20-летняя девушка умерла на вписке, выпив два бокала вина. Фото: Предоставлено родственниками погибшей

20-летняя тувинка Лилия умерла после вечеринки в ночном клубе в Новосибирске. В ночь на субботу девушка решила остаться у подруги в квартире на Юго-Западном. Подруга рассказала - утром у девушки пошла пена изо рта и она скончалась, «скорая» забрала ее в морг полуголой - в одной ночнушке. По словам сотрудницы морга, это была ненасильственная смерть, но родные не верят — на фото у девушки опухшее лицо и кровь из носа, будто ее кто-то избил. Жители Тувы объявили сбор средств на доставку тела на родину, а родные требуют тщательного расследования обстоятельств трагедии.

Трагедия произошла в ночь на 1 апреля — накануне Лилия поехала в гости к подруге. Недавно она рассталась с парнем, девушки решили пойти в ночной клуб:

- Подруга рассказала, что в клубе они познакомились с парнями, которые угостили их вином. Подруга отказалась, а Лилия выпила два бокала, после этого ей стало плохо. Подруга предложила поехать к ней в квартиру на улице Кирзаводская, переночевать там. В квартире ей было плохо, а утром у Лилии пошла пена изо рта, и она умерла. Сосед подруги вызвал «скорую» и ее увезли в морг в одной ночнушке и плавках, - рассказала КП-Новосибирск тетя погибшей Аяна.

Незнакомцы угостили девушку в ночном клубе, после чего ей стало плохо. ФОто: Предоставлено родственниками погибшей

Участковая выехала на место, произвела осмотр и позвонила родственникам. Мама Лилии с родными срочно приехала в Новосибирск и опознали дочь. Подруга погибшей скинула фото родственникам, а потом перестала брать трубку.

- В полиции назначили судмедэкспертизу, мы решили забрать тело Лилии и похоронить на родине. Снова приехали в морг, вышла женщина и сказала якобы смерть была ненасильственной. Но со слов подруги у Лилии на лице была кровь, лицо опухло как будто её избили. Подозреваю что умерла она не просто так, - сообщила КП-Новосибирск сестра погибшей Аяна.

20-летняя Лилия переехала в Новосибирск полгода назад, подрабатывала официантом, мечтая накопить на учебу. Школу окончила в Тыве, после 9 класса жила в Красноярске, училась в колледже по специальности банковское дело и подрабатывала администратором салона красоты. Лилия была хрупкой девушкой — весила всего 50 килограмм. Родственники говорят — девушка была по характеру веселой, творческой и наивной — никогда не сомневалась в людях и верила им.

- В полиции опросили свидетелей, решение о возбуждении уголовного дела будут принимать по результатам судмедэкспертизы. Пока мы не знаем, кто был в ту ночь в квартире, точно ли девочки были одни, что там вообще происходило. Нам выдали вещи, сумку и телефон. Кто-то сразу удалил одну из соцсетей, которую она вела. Кто и зачем это сделал? Нас пугает неопределенность, мы написали заявление в прокуратуру Новосибирской области с просьбой помочь в расследовании. Результаты судмедэкспертизы обещали при выдаче тела завтра, - рассказала КП-Новосибирск сестра погибшей Аяна.

Редакция КП-Новосибирск будет следить за расследованием гибели 20-летней Лилии.

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