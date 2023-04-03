«У нее была эпилепсия»: стали известны подробности смерти 19-летней девушки на вписке в Новосибирске

Мама 19-летней девушки, погибшей на вписке после клуба в Новосибирске. Фото: предоставлено родственниками погибшей

Мама 19-летней девушки, погибшей на вписке после клуба в Новосибирске. Напомним, трагедия произошла в ночь на 1 апреля в одном из городских баров, где Лилия отдыхала с подругой. К девушкам подошли знакомиться парни, предложили угостить вином — Лилия выпила два бокала, а подруга отказалась. Вечеринка продолжалась до утра, но около 8:00 часов Лилии стало плохо, она скончалась дома у подруги.

— Дочь пила коктейли, выпила энергетик, потом сказала подруге — какой-то неизвестный ей подсыпал порошок в вино. Ей стало плохо, подруга повезла ее к себе домой, — рассказала КП- Новосибирск мама погибшей Алена. — У Лилии эпилепсия с рождения, на днях у нее были судороги. Она пила лекарства, а после этого выпила алкоголь, энергетик и этот бокал с порошком. Я думаю после всего выпитого, энергетиков и порошка у нее был приступ, — рассказала КП-Новосибирск мама погибшей Алена.

После случившегося на место трагедии выехали следователи. Были назначены все необходимые экспертизы. Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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