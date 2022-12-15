«Был агрессивен, не соблюдал договоренности»: наставники учителя, который устроил пьяную вписку с детьми и вейпами, заявили о его болезни

После вечеринки Марат находится под присмотром родных и медиков. Фото: соцсети.

Прощальная вечеринка, устроенная учителем в Черепаново, прогремела на всю страну. Напомним, историк Марат, работавший в местной школе по программе «Учитель для России», уволился. И решил устроить прощальную вечеринку, пригласил на съемную квартиру детей в возрасте от 13 до 17 лет. Педагог не отрицает: там были алкоголь, вейпы, презервативы. Закончилась вечеринка тем, что одна из школьниц оказалась с отравлением в больнице. А на Марата, двух 17-летних школьников и их родителей составили административные протоколы. Учителя оштрафовали на 1,5 тысячи рублей, и он уехал в Москву.

После увольнения правительство Новосибирской области потребовало от Марата вернуть 300 тысяч рублей, выплаченных в качестве стипендии за год – педагог не отработал положенные по контракту два года. Но ему это делать не пришлось: Фонд «Новый учитель», который проводит программу «Учитель для России», возместил эти расходы.

Корреспонденты «КП-Новосибирск» связались с Ольга Фогельсон, соосновательницей программы «Учитель для России», и попросили рассказать о том, что происходило с Маратом, и почему после его выходки они не потребуют деньги обратно.

«4 ГОДА ГОТОВИЛ ДЕТЕЙ К ОЛИМПИАДАМ»

- Марат — выпускник Высшей школы экономики по специальности «Социология». Он окончил вуз в 2021 году — и сразу после выпуска подал заявку в «Учитель для России». До этого он 4 года работал с детьми: готовил их к олимпиадам по истории, работал наставником в одной из известных онлайн-школ. Марат хотел профессионально развиваться как педагог и заниматься общественно полезным делом — поэтому и решил пройти отбор в “Учитель для России”. Он выбирал между историей/обществознанием и английским языком, который знает в совершенстве. Марат успешно прошёл все испытания отбора, в том числе проверку предметных знаний на собеседовании с методистами. Между английским и историей Марат выбрал второе, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Фогельсон. - Распределение участников в программе происходит, с одной стороны, с учётом пожеланий кандидата, с другой — в соответствии с открытыми вакансиями в школах. У Марата не было предпочтений в распределении, а в Черепаново был нужен учитель истории — так Марат оказался в Новосибирской области.

- Как проходил первый год его работы? Были ли нарекания? Какой была успеваемость у детей?

- Программа проводит трёхсторонний мониторинг работы каждого участника в школе: анонимный опрос учеников о том, насколько интересно детям на уроках, полезны ли уроки, комфортно ли ученикам на занятиях учителя; обратная связь от директора или завуча о прогрессе участника и качестве уроков; а также от методистов “Учителя для России”, которые работают с участниками по развитию профессиональных компетенций. Такой мониторинг позволяет поддерживать качество работы новых учителей в школах. В первый год работы в школе на Марата не было жалоб от школы. Он был стабильным участником и показывал хорошие результаты в подготовке к урокам и учебном процессе. Кардинальные и стремительные изменения случились только этой осенью.

«КАЧЕСТВО УРОКОВ УПАЛО»

- Что именно вас насторожило?

- Качество уроков Марата резко упало. Для программы это стало сигналом о том, что учителю нужна помощь. В таких случаях мы предлагаем участнику план корректирующих мероприятий. Поэтому в ноябре Марату предстояла работа с методистом по предмету и сессии с куратором, однако Марат проигнорировал встречи с методистом, а работа с куратором не дала результатов. Марат начал прогуливать образовательные сессии, был агрессивен, не соблюдал договоренности, перестал выходить на связь с методистом программы. Маратом и школой было принято обоюдное решение об увольнении, тогда же Марат был исключён из программы.

А если участник отчислен из программы в связи с нарушением правил, этического кодекса или неуспеваемости, то он не может вернуться в “Учитель для России”.

- Почему фонд погасил его долг перед Новосибирской областью? Потребует ли он эти деньги обратно от Марата?

- Нет. Фонд «Новый учитель», который реализует программу “Учитель для России”, покрывает стоимость отбора, обучения участников, их подготовки и сопровождения в школе, что составляет значительную сумму. Кроме того, каждый участник программы получает стипендию (20 000 рублей) и компенсацию аренды жилья (15 000) ежемесячно. Стипендию учителю выплачивает регион и, по договору с министерством образования Новосибирской области, в случае выхода из программы и увольнения из школы участник обязуется вернуть в региональный бюджет полученную за период участия в программе стипендию. Мы компенсировали сумму долга региону в полном объёме.

- Что с Маратом происходит сейчас?

- По этическим соображениям мы не можем делиться всеми подробностями. Очевидно, что изменения в психике происходили стремительно и начались этой осенью. К счастью, рядом с Маратом сейчас его близкие люди и медицинские специалисты.

- Проверялось ли психическое состояние Марата до этого?

- Да, конечно. Каждый учитель — вне зависимости от того, является он участником нашей программы или нет — обязан пройти медицинский осмотр, предоставив справки от психиатра, нарколога, а также справку об отсутствии судимости. Повторимся, что при отборе в программу и в первый год работы в школе психическое здоровье Марата не вызывало сомнений. Произошедшее Маратом — исключение и единичный случай, и нам очень жаль, что подобное произошло

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