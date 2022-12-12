Душевая — разбита, на полу — презервативы: видео разгромленной квартиры учителя, устроившего вписку с подростками, появилось в соцсетях

В соцсетях появилось видео из квартиры учителя, устроившего вписку вместе с детьми после своего увольнения. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В соцсетях появилось видео из квартиры учителя, устроившего вписку вместе с детьми после своего увольнения. Напомним, 25-летний преподаватель истории и обществознания приехал в новосибирское село из Москвы по программе «Учитель для России». Правда, отработав всего год, уволился. Оказалось, успеваемость детей скатилась, а молодой педагог больше говорил со школьниками за жизнь, а не следовал программе.

На прощание учитель решил закатить для своих учеников вечеринку у себя дома. Посиделки оказались далеки от чаепития: дети рассказывали, что педагог раздал им вейпы и презервативы. Не обошлось и без алкоголя. Одной из девочек даже стало плохо — ее с тусовки забрала мама и повезла в больницу.

И вот в соцсетях появилось видео последствий пьяной вечеринки, его опубликовали в группе АСТ-54. На съемке с учительской квартиры видны следы погрома после «веселого» вечера. Там сломаны шкафы, тумбочки и двери, разбито стекло у душевой кабины, повсюду разбросаны вещи. На кухне — гора грязной посуды, у окон оторваны наличники, а кровать в спальне кошка перепутала со своим лотком.

— С пола тут презервативы и весь мусор он уже успел убрать, все остальное, видимо, это нормально, — говорит снимающая ролик девушка.

Сам учитель тоже присутствует на этом ролике: он сбивчиво пытается объяснить, откуда взялись следы погрома и даже извиняется перед мамой за немытую посуду.

Добавим, что полиция уже оштрафовала учителя на 1,5 тысячи рублей за спаивание подростков, но родители возмущены настолько, что требуют более сурового наказания и обещают писать жалобы в прокуратуру.

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