«Одна школьница в больнице»: учителя обвинили в пьяной вечеринке с вейпами и детьми

На вечеринку к учителю пришли дети в возрасте от 13 до 17 лет. Фото: соцсети.

25-летний Максим* преподавал историю и обществознание в одной из сельских школ. В сибирскую глубинку приехал из Москвы по программе "Учитель для России". Правда, отработал всего год, уволился. Оказалось, успеваемость детей скатилась, а молодой педагог больше говорил с детьми за жизнь, а не следовал программе. А еще в соцсетях вел себя сам как подросток.

Максиму выставили счет - чтобы вернул в областной бюджет 300 тысяч рублей за ту стипендию, что получал. Тот стал собирать чемоданы обратно в Москву. А на прощание устроил такую вечеринку, что родители детей были в шоке и вызывали полицию. Взрослые уверяют, что 25-летний педагог пил с детьми, а еще раздал школьникам вейпы и презервативы.

«ПОЗВАЛ ДОМОЙ, ГОВОРИЛ О СЕКСЕ»

- О самой вечеринке я узнала от 15-летней дочери. Она попросила разрешение пойти на встречу и попрощаться с педагогом, который уезжает в другой город. Я была не против, - рассказала КП-Новосибирск мама одной из учениц. – Я была уверена, что учитель встретится с детьми в школе. Чай попьют и разойдутся.

Но вместо школы учитель пригласил детей к себе домой.

- Это я потом узнала, что он на своей странице в соцсетях написал пост и пригласил к себе детей. А некоторых вообще звал лично. В итоге пришли школьники от 13 до 17 лет. Моя дочка пошла к нему вместе с подругой, - рассказала сибирячка.

Началась вечеринка в 6 вечера. И была далека от детского чаепития.

- Дочке и еще нескольким детям не понравилось, что учитель раздал им вейпы и презервативы, стал говорить о сексе. Они пробыли меньше часа и ушли, - описывает происходившее на вечеринке женщина.

Что происходило дальше, сибирячка узнала позже от другой мамы:

- Она забеспокоилась, что дочка долго не возращается, пошла домой к этому учителю – он жил недалеко. Когда ей открыли дверь, то увидела кучу неадекватных подростков – то ли пьяных, то ли под наркотиками. Ее дочке было плохо, она вызвала полицию и увела ребенка домой. Уже из своей квартиры она вызвала девочке скорую – ребенок оказался в больнице с отравлением, - рассказала КП-Новосибирск мама школьницы.

«ЖАЛЕЮ, ЧТО УВОЛИЛСЯ»

После «прощальной вечеринки» в школе прошло родительское собрание. Мамы шумели, требовали наказать экс-историка.

- На собрании присутствовала инспектор ПДН, она сказала, что учителя за вечеринку с вейпами оштрафовали на 1,5 тысячи рублей, - рассказала КП-Новосибирск мама одной из учениц.

Сам же Максим, похоже, никакой вины не чувствует: на своей странице в соцсети он написал:

- Спасибо всем, кто пришел, и вообще спасибо всем моим прекрасным ученикам и учителям, удачи на ЕГЭ. Вы навсегда в сердце, на самом деле, я уже пипец скучаю по школе и жалею, что уволился, - к этому посту педагог прикрепил фото с прощальной вечеринки.

С журналистами КП-Новосибирск он наотрез отказался общаться: заявил, что находится в Москве, и по телефону разговаривать не будет. Также добавил, что возвращаться в сельскую школу не планирует. Впрочем, там его и вряд ли примут: родители хотят написать заявление в прокуратуру и добиваться, чтобы педагог получил более суровое наказание, чем штраф.

*Имя изменено.

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