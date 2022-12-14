«Никто ж не умер от передоза!»: учитель, который устроил пьяную вписку со школьниками, заявил, что алкоголем спасал детей

Пьяная вечеринка у учителя закончилась обращением родителей в полицию. Фото: соцсети.

- Тут все разгромлено. Тут полный погром в квартире. Шкафы все сломаны. Кругом ужасный ужас. Посуда разбита, нарыгано. Вот она дверь - сломана. Разбита душевая кабина, естественно. Дверь - ее нету, она на полу. Здесь он немножечко уже успел убрать все презервативы, весь мусор. И вот еще и кошка тут срет у нас на глазах, - комментирует женщина за кадром и показывает нечто черное, оставленное животным на кровати.

На вечеринке школьники сломали дверцу в душе. Фото: стоп-кадр.

Снимают на телефон хозяева трешки в Черепаново – городке в Новосибирской области. Когда сдавали квартиру – радовались. Приличный жилец-то – учитель истории! Приехал из Москвы!

А вот и он сам мелькает в кадре. Паренек с серьгой в ухе и подростковыми усиками выглядит виноватей, чем та кошка. Что-то мямлит про то, что не успел помыть посуду.

«БЫЛА УВЕРЕНА: ЧАЙ ПОПЬЮТ И РАЗОЙДУТСЯ»

Дело, как говорил другой мужчина в самом расцвете сил, в общем-то житейское. Ну, погулял. И что с того, что – учитель? Ему ж тоже ничто человеческое – ни выпивка, ни презервативы – ни чуждо.

Но ладно бы, историк устроил вечеринку вместе с такими же ретивыми коллегами. С физруком там, с трудовиком. Но нет же. Оказалось, кутил учитель со школьниками-подростками, а отмечал свое увольнение.

Родители знали, что историк будет прощаться с учениками. Но представляли процесс иначе. Думали, будет слезная речь в классе и чаепитие с барбарисками.

На вечеринке у учителя дети пили и курили вейпы. Фото: соцсети.

- А дети – от 13 до 17 лет - собрались прямо у него дома. Рассказали, что учитель раздал им вейпы и презервативы, стал говорить о сексе. Моя дочка с подружкой с этой вечеринки просто сбежали, - рассказала КП-Новосибирск мама 15-летней девочки.

Но с этого внеклассного занятия сбежали не многие. Остальным, напротив, все понравилось. Это ж не учитель, а мечта – веселый, все разрешает, еще и выпивку покупает. Правда, контрольная работа по взрослой жизни не всем далась легко. Одна ученица все провалила: перебрала, перестала отвечать на телефон родителям. Мать узнала про вписку и прибежала за дитем. Устроила скандал, вызвала полицию. А девочку на скорой с отравлением увезли в больницу. Так кто же виновник торжества?

ОНИ ПИЛИ И ПАРИЛИ

25-летний Марат прибыл в Черепаново из Москвы. За то, что согласился сеять доброе и вечное в глубинке, ему кроме зарплаты платили стипендию. Называется проект - «Учитель для России». Но наш педагог учил, похоже, не для России. А скорее – против нее. В своих соцсетях историк называл нашу страну «Рамсией». Ну и посты оставлял под стать: то он - в образе арестанта (ну, мол, «полицейский беспредел» же кругом), то радужный флаг в смайликах.

Доподлинно не знаем, но можем догадываться, что на уроках столичный педагог тоже пускался в политические диспуты. Возможно, теперь прокуратура будет проверять, что именно преподавала «жертва режима».

А в конце ноября учитель уволился. Говорит, захворал, не успел продлить больничный, понял, что прогуливает и тогда решил написать по собственному. Ну и плюс соцсети его распробовали не только дети, но и школьное руководство. Был неприятный разговор.

- Понял, что сам не хочу выходить в школу, потому что устал и надоело, - признался КП-Новосибирск Марат.

Он уже в Москве, но согласился объясниться по телефону.

- Да, я вел с пятого по десятый классы. С ними у нас были общие чаты, где могли домашние задания уточнить, любые вопросы задать. Решил «пятые» и «шестые» на вписку не звать, потому что будет много беспокойных матерей. А остальных пригласил, чтобы попрощаться и сказать - всем пока. Хотелось уйти не по-английски. У меня была квартира, которую снимал. Там мы собрались, чтобы выпить чай, покушать, попарить, - объясняет Марат, который и интервью дает, потягивая пар из вейпа. - Я понимал, что это может привести к печальным последствиям. Но для меня критерием было бы - если б кто-то умер от передоза, или ворвалась полиция. А этого не произошло, поэтому для меня последствия неприятные, но не фатальные.

После вечеринки в квартире было много мусора. Фото: стоп-кадр.

«ДЕТИ НАДЕВАЛИ НА ГОЛОВУ ПРЕЗЕРВАТИВЫ»

Последствия действительно не фатальные. За погром в квартире, говорит, уже заплатил. Сумму не называет, и, возможно, это дело горе-учителю субсидировали его родители. Еще попал на штраф за спаивание несовершеннолетних от МВД. Но это мелочь – полторы тысячи рублей.

- Пили ли мы? Ну дети нашли коньяк в одном из ящиков. Потом еще нашли шампанское. Оно случайно было найдено, когда упал шкаф и оттуда вылетели две бутылки. Одна бутылка сразу разбилась. Я очищал пол от стекла, что происходило параллельно в трех комнатах, я уже не контролировал. Там начинался хаос, о котором я ничего не знаю. Так бывает: кто-то садится на шкаф, кто-то разбрасывает предметы. Там же в шкафу нашли презервативы, дети стали ради прикола на голову их надевать, раскидывать их, кто-то просто себе забрал, - описывает какую-то дикую историю КП-Новосибирск Марат. - Потом они начали готовить чифирь, а это - совсем жестко! Я понял, что нужно их спасти чем-то менее опасным для здоровья и принял волевое решение. Докупить еще алкоголя.

Спасал детишек учитель всем, что нашлось на алкогольных прилавках – водкой, вином, шампанским, пивом…

МЕТОД МАКАРЕНКО

Полиции и прокуратуре теперь надо быстро найти ответы на многие вопросы. Почему родители позволили детям не ночевать дома? Что еще происходило в квартире историка и только ли на голову надевали ученики презервативы? Педагог, может, не случайно отрекается «что происходило в комнатах, уже не контролировал».

Но факт, что он и сам вел со старшеклассницами совсем не учительские беседы.

- Разговоры были. Но никакого контакта не было. Это было скорее провокацией. Ну, по пьяни бывает. Провокация, ни к чему не привела, - признался он КП-Новосибирск.

- А провокация с чьей стороны?

- С обеих сторон.

А чем же отравилась одна из учениц (та, за которой приехала мать)? То ли вейпом, то ли слишком обильными средствами «спасения». Учитель не знает.

- Ей нужно было поспать и, поспав, поблевать, - со знанием дела объясняет историк. - О ней позаботились другие школьники, повернув ее на бок, чтобы не захлебнулась... И когда вошли родители, они, конечно, испугались. Думали, что она уже умерла или умирает. Но в тот момент, когда она почти передознулась, я был занят другими делами. Я хотел ей уделить внимание, но, как говорят учителя, у меня не десять рук. Поэтому девочке помогли сами школьники. А вообще знаете, получилось по Макаренко, когда учитель уходит на второй план, а ученики заботятся друг о друге, - описывает чуть ли не хэппи-энд наш собеседник.

Учитель в соцсетях ведет себя как подросток. Фото: соцсети.

Марат признается, что учителем уже вряд ли поработает. Будет искать себе другое место. Но, кстати, возвращать стипендиальные деньги – 300 тысяч – ему не придется. По правилам, не отработав два года, он должен возместить их в бюджет Новосибирской области. Но по условиям той же программы «Учитель для России», раз уволился – бремя долга берет на себя ответственный за программу фонд.

В общем, легко отделался. Если, конечно, разбирая подробности вписки, полиция не найдет составов каких-либо преступлений. И не заинтересуется еще и соцсетями педагога – там тоже есть, что почитать…

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