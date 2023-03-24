«Я лежал, люди проходили мимо»: новосибирец сломал ногу в «Березовой роще» и удивился равнодушию окружающих

Мужчина упал на гололеде в парке и попал на операцию. Фото: Предоставлено потерпевшим // Никита МАНЬКО

Вечером 22 марта, около 21.30, 53-летний новосибирец Алексей гулял по парку с собакой. Скользкая дорожка оказалась слишком коварной. Ботинок сам поехал вперед, мужчина не удержал равновесие и неудачно упал.

- Я шел по главной аллее парка, возле церкви освещения почти не было. Поскользнулся и упал на ногу, - рассказал КП-Новосибирск пострадавший Алексей. - Встать не мог, а телефон остался дома. Я лежал, никто не подходил - мимо пробежали два спортсмена, но даже не посмотрели на меня. Затем все-таки подошел мужчина и предложил помощь, помог подняться и дотащил меня до лавочки. Дал телефон, чтобы я позвонил жене.

Мужчина гулял с собакой, ему помог случайный прохожий. Фото: Предоставлено потерпевшим.

Отзывчивым прохожим оказался 37-летний инженер, тоже Алексей. 53-летний мужчина скорую вызывать не стал - супруга помогла добраться до дома. Утром пострадавший стал подозревать перелом и поехал в частную клинику к травматологу. Тот сделал снимок и поставил диагноз: закрытый неосложненный перелом наружной лодыжки левой голени со смещением. Врачи наложили гипс и отправили пациента лечиться домой, но на этом история болезни не закончилась.

Дорожки не чистят, и прохожие осторожничают в темноте. Фото: Никита МАНЬКО

- Врач сказал, все плохо: нужно делать операцию, в месте перелома будут ставить пластину. Это может обойтись в 100 тысяч рублей. Пока два месяца буду ходить на костылях, дальше - реабилитация. Расходы на лечение я оплачу сам, но кто ответит за безобразие? Дорожки в парке не почищены, никто их не посыпает. Фонарей крайне мало - даже памятник воинам, умершим от ран в годы Великой Отечественной войны, не подсвечен, - добавляет Алексей. - У них есть трактор. Достаточно один раз грейдером по аллее пройтись, ведь по ней люди ходят.

Вечером 23 марта корреспондент КП-Новосибирск убедился: дорожки парка не почищены и покрыты льдом, но песком не посыпаны. Редакция подготовила запрос к дирекции парка и в мэрию Новосибирска.

В парке есть проблемы и с освещением. Фото: Никита МАНЬКО

КСТАТИ

Больше тысячи травм за две недели

В Новосибирске резко выросло число травм на льду. По данным минздрава Новосибирской области, 1057 человек обратились в травмпункты региона в период с 9 по 22 марта. В ведомстве назвали это рекордом. По мнению мэрии, большинство травм люди получили на придомовых территориях, то есть там, где за уборкой должны следить управляющие компании.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Нужны свидетели среди прохожих»

Новосибирские юристы уверены: иск по компенсации за перелом на гололеде, который является следствием нарушения правил по уборке улиц, скорее всего, будет успешным. А доказать, что травма получена на гололеде, помогут прохожие.

- Обычно двух свидетелей достаточно: люди должны на суде подтвердить, что было скользко и можно было получить травму. Обычно пострадавшие вызывают скорую или едут в травмпункт, где фиксируют повреждения. Однако даже заключение врачей из частной клиники подойдет, главное, указать место получения травмы. В иске можно указать компенсацию расходов на лечение, собрав все справки и чеки, - сообщила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова. - Если потерпевший выбрал лечение не по ОМС, он все равно получит компенсацию - правда, в меньшем размере. Компенсация морального вреда обычно составляет около 20 тысяч рублей.

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