«Это рекорд»: в Новосибирске 552 человека за неделю получили травмы из-за гололеда

Новосибирцы за неделю в середине марта поставили рекорд по гололедным травмам. Фото: Павел МИРОШНИКОВ.

За неделю с 9 по 15 марта новосибирцы пострадали при падении на льду 552 раза. Это рекордное количество обращений в травмпункты за весь сезон с момента выпадения снега. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

– Максимальное количество обращений в медицинские организации Новосибирска по поводу гололедных травм в зимний период 2022-2023 годов было зафиксировано за неделю с 9 по 15 марта 2023 года и составило 552 случая, – уточнили в областном министерстве здравоохранения.

Ситуация ухудшилась из-за мартовских температурных качелей – сильная гололедица возникает в связи со сменой ночных заморозков на плюсовую температуру днем. Снег и лёд тают, а к утру город превращается в каток.

Более того, в мэрии не раз отмечали, что большинство гололедных травм жители Новосибирска получают не на городских дорогах, а на придомовых территориях, а ответственность за их уборку несут управляющие компании.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как китайские музыканты 8 марта растянулись на обледеневшем тротуаре в Новосибирске.

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