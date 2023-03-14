Китайские музыканты растянулись на тротуаре: в Новосибирске гололед пугает прохожих и туристов

Гости Новосибирска не ожидали таких препятствий на пути. Фото: Павел МИРОШНИКОВ

Вот уже несколько дней в Новосибирске оттепель. Днем температура поднимается выше нуля, а ночью опускается намного ниже, из-за чего утром улицы превращаются в сплошной каток.

Вот пример из центра города. На перекрестке улиц Советской и Ленина. На фото - китайские музыканты, гости города. Кажется, они не ожидали такой подножки от сибирских улиц.

Или из Калининского района: корреспондент «Комсомолки» прошлась по микрорайону Родники и несколько раз чуть не растянулась на льду. Ноги разъезжаются в разные стороны, поэтому идти приходится очень медленно. Участков, посыпанных песком, практически нет. Единственное спасение - проталины и места, где остался снег.

А для того чтобы спуститься к дому № 261 по улице Кропоткина, нужны или коньки, или санки-ледянки. Лестницы к некоторым магазинам тоже покрылись льдом. И к сожалению, стать героем шоу «Танцы на льду» можно почти в любой точке города. Читатели завалили нас жалобами.

Сначала все тает, потом — замерзает. Фото: Павел МИРОШНИКОВ.

Выросло и число обращений в травмпункты.

- Мы принимаем по 5 - 10 человек в день. Травм, связанных именно с гололедом, стало немного больше, чем в предыдущие недели, - рассказали КП-Новосибирск в хирургическом травмпункте Городской клинической больницы № 1.

Областной минздрав называет конкретные цифры: за последнюю неделю в больницы обратились 400 человек, что на 10% больше, чем в конце февраля - начале марта.

В последние дни скользкие дороги вызывают больше проблем и на проезжей части. Возле Октябрьского моста, на улице Большевистской, на левом берегу собираются большие пробки и почти каждый день случаются массовые ДТП.

КСТАТИ

А как правильно падать?

Как бы аккуратно вы ни шли, потерять равновесие на скользкой неровной дороге проще простого. Мы спросили у главного специалиста по падениям - каскадера Олега Захарова, можно ли упасть и не удариться. Или хотя бы удариться не так больно.

- Лучше всего подстраховаться и выбрать хорошую нескользящую обувь. При ходьбе первым делом нужно достать руки из карманов. Потому что, если они будут в карманах, есть опасность удариться лицом или головой. Если вы уже падаете, то лучше выставить вперед руки, чем удариться головой, хотя часто происходит перелом кисти или локтя. Ну и о простой внимательности не забывайте, - посоветовал каскадер Олег Захаров.

Безопаснее идти с расставленными руками. А еще лучше — опереться на чье-нибудь плечо. Фото: Павел МИРОШНИКОВ.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Юрист пояснила, кто должен отвечать за травмы, полученные из-за гололеда.

- Если человек поскользнулся и упал на территории магазина или придомовой территории, надо выяснить, кому она принадлежит: муниципалитету, собственнику или управляющей компании (мэрия может сдавать землю в аренду). Пострадавшему обязательно нужно зафиксировать все травмы у врачей, сохранить все чеки на лекарства и процедуры, которые потребовались во время лечения. И когда все зафиксировано, пострадавший вправе подать исковое заявление в суд, в том числе привлечь к ответственности городские власти, - прокомментировала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер