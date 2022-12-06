Под ногами - гладь и пузырьки! Редкое явление позволило прокатиться на коньках по Обскому морю

Пляж «Звезда». У самого берега лед не очень хороший, нужно отъехать метров на 20. Фото: Александр УСТЮЖАНИН

Новосибирские яхтсмены пересели на коньки - ради забега по Обскому морю от пляжа «Звезда» до острова ТаньВань. Необычный вояж помогла устроить погода. Лед на водохранилище сейчас почти ровный, что бывает далеко не каждую зиму. В этом году - повезло.

Снежные бабочки на льду - такого нет даже на Байкале. Фото: Александр УСТЮЖАНИН

- Раз в несколько лет Обское море превращается в огромный каток площадью тысяча квадратных километров. Для этого должны совпасть сразу три фактора: сильный мороз, слабый ветер и мало снега. Обычно море замерзает неравномерно, мешают ледяные бугорки из намерзшего снега. А тут мы успели застать почти ровный, гладкий лед, - рассказал КП-Новосибирск яхтсмен Александр Устюжанин.

Сибиряки ждали идеального природного катка 5 лет. Фото: Александр УСТЮЖАНИН

Сибиряки устроили прогулку длиной 3 километра от берега до острова, а также заехали в шлюзовой канал - из любопытства. Кроме того, дождались безопасной толщины льда, чтобы не получить штраф за выход на тонкий лед. В этот день любители зимних забав опробовали все: и коньки, и валенки, и снегоходы, и даже велосипед.

По трещинам во льдах Обского моря можно изучать движение литосферных плит. Фото: Александр УСТЮЖАНИН

- Толщина льда у берега и в сотне метров от него уже была от 10 до 15 сантиметров, мы прошли безопасно. Надели коньки у берега и поехали, получили удовольствие от катания, от зимнего солнышка. Однако новичкам делать так не советую - природный каток все-таки не совсем идеальный, много трещин и неровностей, особенно ближе к середине водоема. А если обуваться на берегу, а потом идти без чехлов по песчаному пляжу, то можно и коньки затупить. В этом году лед не получился зеркальным, так что беговые коньки не подойдут, лучше использовать хоккейные, - советует Александр Устюжанин.

Лед не подходит для новичков и продержится ровным меньше недели. Фото: Александр УСТЮЖАНИН

Яхтсмен считает, что до следующих выходных природный каток испортится - покроется снегом, который начнет буграми намерзать на лед.

- Такое бывает раз в 5 лет, но эта красота ненадолго. Уже скоро лед покоробит и засыплет снегом. Конечно, воспользоваться этим моментом стоит, чтобы летать по бесконечности. Сам лед очень красивый и такой разнообразный! Внутри встречаются пузыри замерзшего воздуха, они называются газовыми гидратами. А еще по трещинам во льдах Обского моря можно изучать движение литосферных плит, - говорит яхтсмен Александр. - Главное, правильно одеваться: и тепло, и спортивно. И конечно, выходить на лед пораньше. Темнеет быстро, а полностью красота льда открывается в лучах морозного солнца.

Сильные морозы создают удивительные фигуры. Фото: Александр УСТЮЖАНИН

ЧТО ГОВОРЯТ СПАСАТЕЛИ

Кататься? Можно!

Спасатели рассказали, что кататься на коньках по Обскому водохранилищу можно, только осторожно. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, толщина льда на водоемах Новосибирской области составляет в среднем 10 сантиметров - достаточно, чтобы выдержать вес человека. Однако выезд автотранспорта на лед запрещен.

- Толщина льда в местах катания в Советском районе превышает 10 сантиметров, что безопасно для пеших прогулок. Однако выходить на лед нужно лишь в проверенных местах: водоемы с течением, с источниками грунтовых вод опасны. В камышах возле берега лед может быть тонким. Администрации муниципалитетов оборудуют эти места запрещающими знаками, - сообщили в МЧС.

Пузыри в толще льда называют газовыми гидратами. Фото: Александр УСТЮЖАНИН

Выезд на лед на авто- и мототехнике, снегоходах запрещен. За нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах штраф для граждан составляет от 300 до 1000 рублей, для должностных лиц - от 1500 до 3000 рублей, для юридических лиц - от 5000 до 8000 рублей, напомнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

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